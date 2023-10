Downhill- und Freeride-Bikes gehören der Vergangenheit an? Denn das Enduro-Bike beherrscht sowieso alles? Doch Giant hat eine andere Meinung und stellt das Reign SX vor, eines der spaßigsten Park-Bikes das wir in den letzten Jahren ausprobieren durften. In diesem Artikel erfahrt ihr, was das Aluminium-Mullet-Geschoss mit seiner 190 mm Downhill-Gabel und seiner gewagten Lackierung wirklich kann.

Eine ausführliche Einleitung zu der Marke mit Wurzeln in Taiwan ist eigentlich nicht mehr erforderlich. Seit 1972 gehört Giant zu den weltweit größten Fahrradherstellern und ist für einige der legendärsten Mountainbikes im Sport bekannt.

Das Reign wurde erstmals 2005 eingeführt und war eines der ersten Mountainbikes im Giant-Sortiment, das den Maestro-Hinterbau nutzte. Seitdem hat sich bei diesem Bike, das in der Enduro World Series getestet wurde, einiges verändert. Es wurde länger, flacher und wahrscheinlich auch erheblich schneller. Darüber hinaus hat es unter Athleten wie Josh Carlson und den Meier-Smith Geschwistern beeindruckende Erfolge auf den anspruchsvollen Strecken der Serie erzielt.

Jetzt hat Giant die leistungsfähige Enduro-Plattform genutzt, um ein reines Spaß-Bike mit 190 mm Federweg vorne, unterschiedlichen Laufradgrößen und hervorragendem Fahrverhalten zu entwickeln – das Giant Reign SX.

Optisch fällt das Park-Bike mit seiner Lila-Rosa Lackierung direkt auf. Das muss man mögen. Wer das Reign in der SX Variante haben möchte, bekommt es nämlich nur in dieser Farbvariante. Unserer Meinung nach ein durchaus gewagter Schritt. Eine schlichtere Farbkombination dürfte einer breiteren Masse gefallen. Uns auch.

Was die Komponenten angeht, setzt der Branchen Gigant auf solide Komponenten die vor allem im Park zu Nutzung kommen werden. Denn mit der 10 Fach Schaltgruppe von Shimano hat man nicht unbedingt die beste Bandbreite für ausgiebige Touren. Dafür ist das SX auch absolut nicht gedacht. Alternativ gibts dafür die Enduro Varianten des Reign.

Das Fahrwerk hat uns tatsächlich am besten gefallen. Die Fox 40 und der Coil-Dämpfer haben eine tolle Performance im harten Gelände bei hohen Geschwindigkeiten geliefert und die moderne Geometrie gekonnt untermalt.

Test: Giant Reign SX – kleine Mängel aber extrem viel Spaß

Tatsächlich war schon nach der erste Abfahrt klar, dass Giant mit dem Reign SX ein großartige Park-Bike liefert. Die Geometrie und das Fahrwerk laden zu hohen Geschwindigkeiten auf wurzeligen und steinigen Trails ein, befördern uns aber auch auf flowigen Strecken mit Sprüngen leicht in die Luft.

Was uns aber nicht so gut gefallen hat, erfahrt ihr bei unseren Freunden vom Gravity Magazine unter folgendem Link:

Weitere Informationen zu Giant findet ihr unter: www.giant-bicycles.com