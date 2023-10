Test: Ein sportives Gravelbike muss so einiges auf Lager haben. Zum einen muss es über das das spritzige Handling eines Race-Bikes verfügen, die Robustheit einer Cross-Maschine mitbringen und den Komfort eines Langstreckentourers bieten. Das Cube Nuroad C:62 SLX versucht genau diese Eigenschaften zu vereinen, wir haben für euch getestet wie gut dies dem Cube Gravelbike gelingt.

Das Cube Nuroad C:62 SLX soll ein extrem vielseitiges Gravelbike sein, dass mit jeder Menge Features und hochwertigem Rahmen wie Ausstattung daherkommt. Dafür setzt man bei Cube auf das Advanced Twin Mold Verfahren, welches neben den C:62 Modellen auch für die C:68 und C:68X Carbonrahmen genutzt wird. Hier verwendet man zwei präzise Formen, welche für ein exaktes Layup der Carbonfasern sorgen sollen. Das Ergebnis ist eine leichte und zugleich robuste Konstruktion mit einer jeweils optimal auf stärker belastete Knotenpunkte abgestimmten Faserdichte. Aber auch beim Carbon steht das Cube Nuroad C:62 SLX in nichts nach, denn mit dem C:62 Carbon wird der Anteil an High-Modulus-Fasern erhöht und das Material durch das verbindende Harzsystem und feine Nanopartikel verstärkt, was für zusätzliche Stabilität sorgen soll.

Mit viel Liebe zum Detail wurde aber nicht nur der Rahmen entwickelt, sondern auch die dazugehörigeCarbongabel, die über Aufnahmen für Lowrider-Gepäckträger und Montagepunkte für weiteres Zubehör, wie Gepäckträger und Schutzbleche verfügt. Trotz letzterem beleibt die ursprünglich sehr großzügige Reifenfreiheit von bis zu 45mm Reifenbreite beinahe komplett erhalten. 40mm breite Reifen dürfen es bei der Verwendung von Schutzblechen immerhin sein.

Die Kombination aus Sram Rival und GX Eagle bietet elektrische 1×12 Schaltperformance für ein langlebiges und geschmeidiges Gangwechseln. Die Newmen Evolution Laufräder runden ein gelungenes Gesamtpaket für den Offroad-Einsatz ab.

Das Cube Nuroad C:62 SLX im Test

Das Cube Nuroad SLX Gravelbike in unserem Fall das Cube Nuroad C:62 SLX Olive ’n‘ Green soll eine Kombination aus Offroad-Performance und Vielseitigkeit bieten. Natürlich waren wir bei derartigen Vorschusslorbeeren gespannt auf unsere Testfahrten mit dem Cube Gravler.

Mit 8,3 Kilo darf sich das Nuroad C:62 durchaus sehen lassen. Besonders angenehm empfanden wir direkt zu Beginn unseres Tests die Gravel Endurance Geometry, welche eine ausgewogen sportive Position auf dem Bike ermöglicht, sodass man auch als Hobbygravler viele Stunden im Sattel verbringen kann und dennoch zügig vorankommt. Das Konzept im Zusammenspiel mit dem hochwertigen Carbonrahmen geht ziemlich gut auf und findet unserer Meinung nach eine tolle Mischung aus Spritzigkeit, Wendigkeit und ausdauernder Laufruhe.

Geht es so richtig ins Gelände kommt das Cube Nuroad C:62 SLX, wie so viele andere Gravelbikes dieser Kategorie auch, an seine Grenzen. Ein wenig Aufmerksamkeit bei der Routenwahl dann ist das Modell aber für fast alle Abenteuer zu haben, denn auf ruppigen Schotterabschnitten, schnellen Forstwegen und gelegentlichen Asphaltabschnitten fühlt sich der Allrounder mehr als zuhause.

Gerade die Laufruhe und der angenehme Komfort haben uns während unserer Testfahrten besonders gut gefallen und dürften aus unserer Sicht perfekt an ein Bike wie dieses passen. Auch die robuste Sram Rival/GX Eagle AXS 1×12-Kombi passt perfekt ins Gesamtkonzept und lieferte immer präzise Schaltvorgänge und die richtige Übersetzung auf unseren Fahrten.

Die WTB Riddler Reifen in 45mm Breite bieten auch am Cube Nuroad SLX einmal mehr hervorragenden Grip auf unterschiedlichen Oberflächen, sodass auch auf nassem Untergrund ein hohes Vertrauen und Sicherheitsgefühl vermittelt wird – egal, ob auf Schotterwegen, in Waldgebieten und auf der Straße.