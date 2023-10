Fahrrad Reifenheber Test: Die Steel Core Tire Levers wurden von Feedback Sports überarbeitet, um die Materialbeständigkeit beim Spreizen von Scheibenbremssätteln und bei der Montage bzw. Demontage von hartnäckigen Reifen zu verbessern. Komplettiert mit einem Herz aus Stahl soll die Nutzung minderwertiger Werkzeuge der Vergangenheit angehören.

Feedback Sports Steel Core Tire Levers: Erster Eindruck

Die optisch sehr hochwertig wirkenden Steel Core Tire Levers liegen satt in der Hand und vermitteln ein gutes Griffgefühl. Der unübersehbar in Szene gesetzte Stahlkern aus gehärtetem Werkzeugstahl soll ein Durchbiegen und Brechen der Reifenheber verhindern. Die Kunststoff-Konstruktion spart ebenfalls nicht an Material, was sich beim Gewicht mit 36 Gramm pro Hebel widerspiegel. Als besonderes Feature verfügen die Hebel über einen Bremsbelagspreizer. Die Steel Core Tire Levers sind übrigens auch Teil des Team Edition Tool Kit im Fahrrad Werkzeug Test.

Die Fahrrad-Reifenheber im Test

Mit den Feedback Sports Fahrrad-Reifenhebern lassen sich problemlos selbst hartnäckige Reifen problemlos Auf- und Abziehen. Die stabil ausgeführte Schaufel muss allerdings mit Nachdruck unter die Reifenwulst geschoben werden. Dank der Hebellänge und des biegefesten Aufbaus gestaltet sich das Arbeiten ziemlich effizient. Die Haptik wäre eigentlich perfekt, wenn nicht der Bremsbelagspreizer unangenehm in die Handfläche drücken würde. Die Spitze kann abhängig vom Laufrad zudem eine Fixierung des Speichenhakens behindern. Da wäre weniger wirklich mehr gewesen.

Werbung Karl Platt präsentiert das BULLS Sonic Evo AM 3 Carbon

Feedback Sports Fahrrad-Reifenheber im Detail