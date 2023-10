Lezyne Strip Alert: Das sehr helle und robuste Rennrad Rücklicht von Lezyne konnte uns im Test wirklich überzeugen. Die Alert-Bremslichtfunktion und die hochwertige Verarbeitung sind für das Rücklicht im mittleren Preisbereich angemessen. Wir haben uns die Lezyne Strip Alert genauer angeschaut und zeigen dir hier unsere Testeindrücke.

Das StVZO-konforme LED-Rücklicht ist mit der eigens von Lezyne entwickelten Alert-Funktion ausgestattet; Wird ein Bremsvorgang erkannt, leuchten alle fünf LEDs der Lampe für drei Sekunden sehr hell auf. Somit werden andere Verkehrsteilnehmer frühzeitig gewarnt und die Sicherheit wird für uns Rennrad-Fahrer deutlich erhöht. Im Normalbetrieb sorgen die drei mittleren LEDs aber auch schon für eine sehr gute Sichtbarkeit, da sie sehr hell – bis zu 35 Lumen – leuchten.

Daten & Fakten

Gewicht mit Halterung 60,05 Gramm Leuchtdauer Max. 6 Stunden Leuchtdauer Min. 4 Stunden Lumen Max. 35 Lumen Seiten-Sichtbarkeit 270 Grad StVZO zugelassen Ja Bremslicht Ja Ladezeit 3 Stunden Preis UVP 39,95 Euro

Unser Testeindruck zur Lezyne Strip Alert

Verpackung und Montage

Sehr gut gefallen hat uns die kleine und ressourcenschonende Verpackung aus recyceltem Bambus, die zudem auch noch als Beschreibung dient. Zur Befestigung der Lezyne Strip Alert an der Sattelstütze wird ein sehr breites Silikonband mitgeliefert. Auch der schwarze Bereich des Gehäuses der Lampe ist aus Silikon; so ist die Lampe nicht nur sehr robust, sondern kann auch rutschfest montiert werden. Zudem ist das Rücklicht an der Montagestelle schon für mehrere Sattelstützenarten vorgeformt. Die Befestigung mit dem breit abgestuften Silikonband hat uns sehr überzeugt und in unserem Test die volle Punktzahl erhalten.

Bedienung und Akku-Laufzeit

Die Bedienung mit nur einem On/Off-Knopf ist sehr einfach und intuitiv. Durch ein längeres Drücken schaltet man die Lampe ein und wieder aus. Mit einem kurzen Druck auf den Button wechselt man zwischen den drei möglichen Betriebs-Modi: Blast, Enduro und Economy. Bei der hellsten Variante „Blast“ kommt das Rücklicht sogar auf eine Leuchtkraft von 35 Lumen und kann so bis zu 4 Stunden betrieben werden. Bei der Enduro Variante bekommt man satte 25 Lumen und eine Leuchtdauer von 4:30 Stunden. Und sogar der Economy Modus ist mit 15 Lumen und 6:30 Stunden Leuchtzeit immer noch sehr hell und gut zu sehen.

Seitlich befinden sich zwei Kontrolllampen: grün und rot. Und das dritte Kontrolllämpchen ist blau und befindet sich direkt vorne auf der Lampe. Diese drei Lampen zeigen den Akkustand des Rücklichts an. Nicht ganz so intuitiv, aber mit der Beschreibung, dann doch recht leicht zu verstehen: Nur grün bedeutet über 75%, grün und rot gleichzeitig heißt 75-25%, nur rot leuchtet dann bei unter 25%. Die blaue Lampe leuchtet dann noch zusätzlich, wenn der Akkustand unter 15% sinkt und gibt somit nochmals das Signal, die Lampe bald aufzuladen. Der Ladevorgang mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel dauert ungefähr 3 Stunden.

Mit ganz knapp über 60 Gramm samt Silikonhalterung ist die Lezyne Strip Alert doch etwas schwerer als die meisten anderen Rücklichter in unserem Test. Doch das ist vor allem durch die sehr robuste Bauweise und die Größe des Rücklichts zu erklären. Die Seiten-Sichtbarkeit ist mit 270 Grad sehr hoch und kann damit für noch mehr Sichtbarkeit im Straßenverkehr sorgen. Wer also ein robustes, langlebiges und sehr helles Rennrad Rücklicht sucht, wird mit der Lezyne Strip Alert mit Sicherheit glücklich.

WEB: ride.lezyne.com