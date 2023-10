Mountainbiken ist mehr als nur Sport – es ist eine Leidenschaft, die sich ständig weiterentwickelt. Die Anforderungen an die Ausrüstung steigen kontinuierlich, insbesondere in der Welt des Cross-Country-Rennsports und Trail-Fahrens. Zipp hat sich nach eigener Aussage von diesem Streben nach Höchstleistung und Agilität inspirieren lassen und stellt die 1Zero Hitop Sw und 1Zero Hitop S Mtb-Laufradsätze vor. Diese innovativen Laufräder sind darauf ausgelegt, die Geschwindigkeit zu steigern und gleichzeitig die Flexibilität auf dem Trail zu maximieren. Hier gibt es mehr Infos über diese angeblich herausragenden Produkte und wie sie deine Trail-Erfahrung auf ein neues Level heben können sollen.

Zipp 1Zero Hitop Sw

Der Zipp 1Zero Hitop Sw Mtb-Laufradsatz soll dich schneller machen. Flexibilität ist auf dem Trail entscheidend, denn moderne Cross-Country-Rennen werden immer härter und anspruchsvoller. Es reicht nicht mehr aus, dass ein XC-Laufradsatz vor allem steif ist. Stattdessen sollte sich ein Laufradsatz lebendig anfühlen. Die 1Zero Hitop Sw Carbonfelge passt sich dank der von Zipp entwickelten Hitop-Technologie für das Carbon-Layup dem Gelände an. Das Ergebnis ist laut Zipp ein leichtes XC-Laufrad, das die Geschwindigkeit durch alle Abschnitte des Trails, Felsen, Wurzeln und Bodenwellen trägt und gleichzeitig die Haltbarkeit bietet, die für ein Trail-Bike mit bis zu 130 mm Federweg erforderlich ist. Ein flexibles Laufrad sorgt für mehr Vertrauen. Du musst dich nicht so anstrengen, um auf Tempo zu kommen oder mit deinem Rad herumkämpfen, wenn es brenzlig wird. Das 1Zero Hitop Sw ist außerdem mit dem TyreWiz Reifendruck-Überwachungssystem ausgestattet, damit du immer den richtigen Reifendruck für eine optimale Leistung hast. Der Zm2 Sl-Nabensatz gehört zu den leichtesten auf dem Markt und sorgt dafür, dass du mit dem 1ZERO HITOP SW schnell beschleunigst und nach Kurven schneller wieder in die Pedale treten kannst.

Spezifikationen

Felgenhöhe: 21,2 mm

Felgeninnenbreite: 30 mm

Gewicht (g): 1325 g

Felgenkonstruktion: Carbon – Hookless

Reifenkompatibilität: Tube-Type- oder Tubeless-Reifen

Preis: ca. 2200€ kompletter Laufradsatz

Highlights

Die Hitop Technologie sorgt für ein spezielles Felgenprofil, das für Flexibilität und Vertrauen sorgt, wenn es auf dem Trail zur Sache geht.

Geringes Gewicht für müheloses Beschleunigen und Klettern

Das gewölbte Felgenbett bietet eine glatte Auflagefläche für den Reifen und verringert so die Gefahr von Reifenpannen nach einem Steinschlag

TyreWiz 2.0 Reifendruck-Überwachungssystem mit integriertem Design

Zm2 Sl Naben mit 66 Eingriffspunkten

Standard- oder Torque-Endkappen an der Vorderradnabe

XD- oder Microspline Freilauf-Optionen

Unbefristete Garantie

1ZERO HITOP S

Der 1ZERO HITOP S MTB-Laufradsatz von Zipp verbindet Hochwertigkeit mit Hochleistung für ein besseres und schnelleres Fahrgefühl. Flexibilität auf dem Trail ist entscheidend, denn moderne Cross-Country-Kurse werden immer härter und anspruchsvoller. Es reicht nicht mehr aus, dass ein XC-Laufradsatz vor allem steif ist. Stattdessen sollte sich ein Laufradsatz lebendig anfühlen.

Auch die 1Zero Hitop S Carbonfelge passt sich dank der von Zipp entwickelten Hitop-Technologie für den Carbon-Layup dem Gelände an. Das Ergebnis ist ein leichtes XC- oder Adventure-Laufrad, das die Geschwindigkeit durch alle Abschnitte des Trails, Felsen, Wurzeln und Bodenwellen trägt und gleichzeitig die Haltbarkeit bietet, die für ein Trail-Bike mit bis zu 130 mm Federweg erforderlich ist. Ein flexibles Laufrad sorgt für mehr Vertrauen. In diesem Punkt setzt der 1Zero Hitop S Laufradsatz auf die Attribute des Zipp 1Zero Hitop Sw: Nicht nur Steif sondern auch elastisch. Das 1Zero Hitop S ist mit den zuverlässigen Zm 900 Naben ausgestattet. Etwas schwerer und einfacher, aber trotzdem performant.

SPEZIFIKATIONEN

Felgenhöhe: 21,2 mm

Felgeninnenbreite: 30 mm

Gewicht (g): 1495 g

Felgenkonstruktion: Carbon – Hookless

Reifenkompatibilität: Tube-Type- oder Tubeless-Reifen

Preis: ca. 1600€ kompletter Laufradsatz

Highlights

Die HITOP Technologie sorgt für ein spezielles Felgenprofil, das für Flexibilität und Vertrauen sorgt, wenn es auf dem Trail zur Sache geht.

Geringes Gewicht für müheloses Beschleunigen und Klettern

Das gewölbte Felgenbett bietet eine glatte Auflagefläche für den Reifen und verringert so die Gefahr von Reifenpannen nach einem Steinschlag

ZM 900 SL Nabe mit 52 Eingriffspunkten für schnelle Beschleunigung

Standard- oder Torque-Endkappen an der Vorderradnabe

XD- oder Microspline Freilauf-Optionen

TyreWiz Reifendruck-Überwachungssystem separat erhältlich

Unbefristete Garantie

TYREWIZ 2.0

Reifen sind die Verbindung zwischen deinem Fahrrad und der Straße oder dem Trail. Daher ist es nicht überraschend, dass ein optimaler Reifendruck den Komfort, den Rollwiderstand und die Geschwindigkeit direkt verbessert. TyreWiz 2.0 wurde für mehr Genauigkeit und bessere Kompatibilität mit unterschiedlichen Felgenhöhen überarbeitet und liefert präzise Druckdaten in Echtzeit für dein bestes Fahrverhalten. Der leichte und robuste TyreWiz 2.0 verwendet LED-Leuchten, um anzuzeigen, wenn der Reifendruck außerhalb des Zielbereichs liegt, und warnt vor zu niedrigem oder zu hohem Reifendruck. Ein optimaler Reifendruck ist ein entscheidender Faktor für die maximale Geschwindigkeit und Leistung, besonders bei modernen Laufrädern. Mit TyreWiz 2.0 kannst du Entscheidungen treffen, die den Rollwiderstand, die Traktion, den Reifenverschleiß und den Fahrerkomfort beeinflussen. TyreWiz 2.0 lässt sich auch mit der SRAM AXS App verbinden, um personalisierte Reifendruck zu geben. Mit einem universellen Felgenadapter und mehreren Ventillängen sitzt das Gerät flach auf Rennrad- oder MTB-Felgen. Da die Standard-Luftpumpe nur eine Genauigkeit von +/-5% hat, beseitigt TyreWiz 2.0 alle Hürden, indem es dir das Rätselraten über den Reifendruck erspart und dich schneller macht.

Preis: ca. 145€ für 1 Satz Sensoren mit Zubehör, ca. 35€ für verschiedene Ventilschäfte (unterschiedliche Längen, je nach Felge)

Highlights

+/-2% Genauigkeit bei einer Auflösung von 0,1 PSI

Wasserdicht und staubgeschützt (IPX7)

Personalisierte Reifendruck in der AXS Smartphone-App für iOS und Android

Kostengünstige und überall verfügbare CR1632-Batterie, die bis zu 300 Stunden hält.

Leichtes Gewicht von 10 Gramm

Anpassbar an verschiedene Felgen und Felgenhöhen durch unterschiedlich lange Ventilvorbauten und quadratische oder runde Gummidichtungen

ANT+- und Bluetooth-kompatibel, um den Reifendruck während der Fahrt in Echtzeit auf den meisten Headunits anzeigen zu lassen.

2 Jahre Garantie

