PRODUKTNEWS /E-BIKE: Das neue E-Trailbike HoheAcht Amuza ist speziell auf Leichtigkeit und Fahrspaß getrimmt. Dank seiner Geometrie soll es nicht nur bergab, sondern speziell auch im Uphill viel Freude bereiten. Hier findest du alle Infos zum Bike.

Neues Light-E-MTB mit Spaß-Garantie: HoheAcht Amuza

Die Firma HoheAcht – benannt nach dem höchsten Vulkan in der Eifel – ergänzt das eigene Bike-Portfolio um ein neues Light-E-MTB namens Amuza. Fahrspaß und Leichtigkeit stand bei der Entwicklung im Vordergrund. Dementsprechend ist das E-MTB mit einem modernen Carbonrahmen ausgestattet, der gerade mal 1820 g auf die Waage bringt und zu einem Gesamtgewicht von rund 18 kg führt. Das Bike rollt auf 29 Zoll Rädern – in Verbindung mit der Trail-Geometrie soll hier speziell auch im Uphill viel Fahrspaß entstehen. Wie man es von HoheAcht bereits kennt, ist das Light-E-Bike in drei verschiedenen Ausstattungs-Varianten erhältlich: Das Highend-Modell Amuza Dio, das mittlere Modell Amuza Monto und das Einsteiger-Modell Amuza Roko. Die letzten beiden Modelle sind zudem in verschiedenen Farben erhältlich, die auf exotische Namen wie Goldmine oder Schneewittchen hören. Exotisch ist auch die Herkunft des Namens Amuza: Er stammt aus der Plansprache Esperanto und lässt sich mit spaßig, lustig und amüsant übersetzen.

Daten & Ausstattung des HoheAcht Amuza

Einsatzgebiet: Trail, Allmountain, SUV

Trail, Allmountain, SUV Modelle: 3 Modelle (Dio, Monto, Roko)

3 Modelle (Dio, Monto, Roko) Motor: Shimano EP8 (Modelle Dio, Monto), EP6 (Modell Roko)

Shimano EP8 (Modelle Dio, Monto), EP6 (Modell Roko) Akku: 360 Wh, Range-Extender mit weiteren 360 Wh erhältlich

360 Wh, Range-Extender mit weiteren 360 Wh erhältlich Rahmenmaterial: Carbon

Carbon Federweg: 150 mm

150 mm Laufradgröße: 29″

29″ Gewicht: ab 18 kg

ab 18 kg Preis: Amuza Roko 4.999 €, Amuza Monto 5.799 €, Amuza Dio 7.999 €

Ausstattung & Modelle

Edel geht es beim Top-Modell Amuza Dio zu: Hier federt eine Öhlins RXF36 Gabel mit 150 mm Federweg. In puncto Schaltung setzt HoheAcht auf die Sram X01, kombiniert mit XX1 Schalthebel. Für zuverlässiges Stoppen sorgen Sram Guide RE Vierkolbenbremsen. Das E-MTB kommt also mit hochwertigen Komponenten, verzichtet aber auf Highend-Teile wie beispielsweise Carbon-Laufräder, um den Preis nicht in absurde Dimensionen zu treiben. Dafür rollt es auf einem hochwertigen Mavic E-Deemax Laufradsatz aus Aluminium. Eine Variostütze ermöglicht nicht nur komfortables Auf- und Absteigen, sie sorgt auch für Sicherheit in der Abfahrt. Bei Größe M und L stehen 170 mm Hub zur Verfügung, bei Größe S sind es 125 mm.

Auch die Modelle Amuza Monto und Roko kommen mit entsprechender Variostütze. Das Einsteigermodell Roko ist mit solider Sram SX Schaltung und Shimano BR-MT420 Vierkolben-Scheibenbremsen ausgestattet. Für Fahrkomfort sorgt eine Rock Shox Gold 35 RL mit 150mm Federweg. Einsteiger erhalten hier also funktionelle, robuste Komponenten.

Das sportlichere Modell Monto kommt mit Rock Shox Zeb Federgabel und verzögert mit Sram DB8 Vierkolbenvremsen. Auch bei der Schaltung setzt HoheAcht auf Sram, und zwar auf die NX Egale. Am Amuza Monto sind damit schon einige recht wertige Komponenten zu finden.

Alle Modelle rollen auf breiten 2,4 Zoll Kenda Reifen, die neben gutem Grip auch für zusätzlichen Fahrkomfort sorgen. Insgesamt macht die Ausstattung aller Modelle einen sinnvollen, runden Eindruck.

Geometrie

Die Geometrie des HoheAcht Amuza ist für den Einsatz als Trailbike konzipiert. Lenk- und Sitzwinkel bewegen sich mit 67 Grad sowie 74 Grad im moderaten Bereich. Lange Kettenstreben und ein tiefes Tretlager sorgen nicht nur für gute Eigenschaften bergauf, sondern auch für ein sicheres Fahrgefühl. In puncto Sicherheit ist auch das tiefe Oberrohr des Amuza zu erwähnen – dieses erleichtert das Handling speziell für kleinere Personen erheblich. Ganz nebenbei entsteht dadurch auch die elegante Rahmenform des Amuza.

Die Sitzposition ist eher sportlich und gestreckt – der Reach fällt mit 460 mm bei Größe M absolut ins moderne, sportliche Muster.

Rahmengröße (cm) 40 45 50 Sitzrohr (mm) 400 450 500 Oberrohr (mm) 626 649 676 Steuerrohr (mm) 105 115 125 Radstband (mm) 1197 1221 1250 Kettenstrebe (mm) 460 460 460 Tretlagerabsenkung (mm) 60 60 60 Lenkwinkel (°) 67 67 67 Sitzwinkel (°) 74 74 74 Stack (mm) 649 658 667 Reach (mm) 440 460 485

Antrieb: Motor & Akku

In puncto Motor setzt HoheAcht auf bewährtes: Ein Shimano EP8 Motor sorgt für ordentlich Vortrieb, beim Einstiegsmodell Roko ist es der EP6 Motor. Trotz Leichtbau-Konzept wurde diese Entscheidung bewusst getroffen, um das Amuza mit einem standfesten, kräftigen Antrieb auszustatten. Durch eine spezifische Konfiguration wurde hier die Kraft, Reichweite und Gewicht in ein optimales Verhältnis gebracht.

Der schlanke Akku stellt 360 Wh zur Verfügung. Für die meisten Touren und Ausfahrten ist das mehr als ausreichend, während sich bei den schweren Akkuzellen viel Gewicht einsparen lässt. Wer jedoch wirklich großes vor hat, kann einen Range-Extender mit weiteren 360 Wh erwerben und damit die Reichweite praktisch verdoppeln.

HoheAcht im Web

www.hoheacht-bikes.de