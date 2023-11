Produktnews: Weniger ist angeblich mehr – Das Orange Phase Evo soll ein Paradox sein, so sagen die Briten von Orange Bikes aus Halifax. „Wenn Sie Elektrofahrrädern schon eine Weile skeptisch gegenüberstehen, können wir das gut verstehen. Aber hier ist ein Elektrofahrrad, von dem wir glauben, dass es Ihre Meinung ändern wird.“ Das Versprechen ist vollmundig. Schauen wir uns das Bike also mal genauer an.

Orange Phase EVO – Das Phase 2.0

„Willkommen beim Elektrofahrrad, das alles kann – Stellen Sie sich das Gefühl vor, bei jedem Aufstieg und jedem Abstieg in Bestform zu sein. Das leichte Phase Evo E.P.O. ist hier, um Ihnen genau das zu bieten – starke Beine beim Aufstieg und perfektes Handling beim Abstieg.“ Nun, die Fakten stützen diese Behauptung zumindest teilweise. Mit dem aktuellen Bosch Performance Line SX Antriebssystem, eingebaut in ein für Orange-Verhältnisse sehr schlankes Chassis, sollte sich eine gute Kombination aus Leistung, Effizienz und Sorglosigkeit ergeben. Mit einem Gewicht ab 19,5 kg (Rahmengröße L) ist das Phase Evo immer noch robust ausgelegt, wie man es von einem Orange Mountainbike mit 160 mm Federweg erwarten darf.

Das Phase Evo soll sich mehr wie ein „analoges“ Mountainbike als jedes andere E.P.O.-Modell in der Orange Produktpalette anfühlen. Orange sagt, das Phase Evo fühlt sich agil an, ist schnell in den Kurven und lässt sich so bewegen wie die Fahrräder, die wir alle kennen und lieben. Wir werden angeblich vergessen, dass es überhaupt einen Motor hat, bis wir das Vorderrad wieder bergauf richten und den Aufstieg wie ein Superheld bewältigen. Na, da bin ich mal gespannt, wir haben ein Bike für einen Test bestellt!

Das Orange Phase EVO – im Video

Die Evolution des Rahmens des Orange Phase EVO: Es ist mehr als nur ein Phase

Das Phase Evo ist ein Mountainbike mit Mullet Laufrädern und E.P.O.-Antrieb. E.P.O. nennen die Bike-Bauer aus Halifax ihre E-Bikes, das steht für „Electric Powered Orange“. Es kommt mit 160 mm Federweg vorne und hinten. ‚Evo‘ bedeutet, dass die Geometrie aggressiv abgestimmt ist und das Gefühl eines Bikes mit viel Federweg in einem kompakten Fahrgestell vermittelt, was das Bike schnell und laufruhig machen soll. Um die Fahrt super-smooth zu machen, verwendet Orange einen 205×65 Trunnion-Dämpfer mit überarbeiteter unterer Dämpferaufnahme. Hier kommt nun ein Lager zum Einsatz. Dies wurde gemacht, um eine niedrigere Auslösekraft zu erreichen, um eine sehr hohe Sensibilität im Anfangsteil des Dämpferhubs zu bieten, während die Leistung und das poppige Gefühl des bekannten Ein-Gelenk-Fahrwerks erhalten bleiben sollte. Alle Merkmale, die Fans von den neuesten Orange-Rahmen erwarten würden, sind vorhanden: ikonische Monocoque-Rahmenkonstruktion, optimierte Drehpunktposition und asymmetrische Schwinge, um die vertikale Steifigkeit des Bikes zu erhöhen und die laterale Nachgiebigkeit abzustimmen, was ein direktes Gefühl unter Belastung ergibt, aber trotzdem viel Grip bietet.

Immer auf der Suche nach Verbesserungen in Bezug auf Zuverlässigkeit wurde ein neues konisches Steuerrohr verwendet, um die Steifigkeit zu erhöhen und die Festigkeit zu steigern. Außerdem hat man die Geometrie überarbeitet, um kürzere Sitzrohrlängen zu ermöglichen und längere Teleskopstützen verwenden zu können. Im Phase Evo gibt es sogar Platz für ein kleines S.A.F.E.-Fach (für Zubehör, Riegel & Ausrüstung), so dass man nicht so viel außen am Fahrrad befestigen muss. So ist Kleinkram versteckt, aber leicht zugänglich. Es bietet auch bequemen Zugang zur zusätzlichen Ein- / Ausschalttaste am integrierten Akku am Unterrohr, falls diese benötigt wird.

Phase Evo – In Großbritannien handgefertigt

Die Rahmenerstellung des Phase Evo basiert auf der ikonischen Aluminium-Falzmonocoque-Konstruktion aus Flugzeugaluminium, auf die man bei Orange stolz ist. Mit Aluminiumhandwerkern, die viele Jahre Erfahrung vorweisen können, glaubt man bei Orange, dass die Rahmen, die sie heute herstellen, die besten sind, die sie je gemacht haben und nach eigener Aussage wahrscheinlich die besten der Welt. Nun, ich stehe total auf die Bikes, aber auch ich finde das „dick aufgetragen“. Hergestellt aus flachen Blechen aus Luftfahrt-Aluminium entstehen individuell angefertigte Rohre, die dann für jede spezifische Anwendung nahtgeschweißt werden und mit CNC-gefrästen Komponenten aus Aluminiumblöcken verschmelzen, die alle sorgfältig modelliert und analysiert werden. Alles wird in der eigenen Anlage in Großbritannien produziert, hergestellt und getestet. „Das bedeutet, dass wir ein Produkt haben, das stark, langlebig und am Ende seines Lebenszyklus vollständig recycelbar ist.“ sagt Orange. Nun Recycling ist heute ein Thema und da sind sie Carbon deutlich voraus. Und in Sachen Fertigungstiefe macht Orange auch kaum jemand was vor.

Das erste verfügbare Modell wird das Phase Evo LE sein und 8.900 Euro kosten. Vorne und hinten hat es 160mm Federweg. Es setzt auf einen Mullet Laufrad mit großen 29er Vorderrad und einem kompakten 27,5er Hinterrad. Es wird vier Größen (S, M, L, XL ) geben. Die Farbe ist für den Anfang auf glänzendes Wasabi-Grün beschränkt.

Orange Phase EVO Limited Edition – die Ausstattung

Rahmen: 6061-T6 Monocoque UK-geformte individuelle Aluminiumrohre. Radgröße: MX – 29/27,5. Federweg hinten: 160. Schwinge: Eingelenker (Boost 12 x 148mm Nabe)

Dämpfer: Fox Float X2 Factory 205×65

Steuersatz: FPD 49mm / 56mm Zerostack

Gabel: Fox Factory 36 Float 160mm 29 (schwarz)

Kettenführung: Strange Pivot Guide

Kurbelgarnitur: Race Face Aeffect R E-MTB 32t

Schaltwerk: Shimano SLX 12-Gang

Kette: SRAM NX Eagle

Schalthebel: Shimano SLX 12-Gang

Kassette: Shimano SLX 10-51T 12-Gang

Laufradsatz: Stans Flow Mk4 + Hope Pro 5 (Schwarz) 29 + 27

Reifen: Maxxis Minion DHF 2.5 3c EXO+ 29 / DHR II 2.4 3c EXO+ 27,5

Bremsen Bremsen: Shimano SLX Trail 203/203

Sattelstütze: Fox Factory Transfer 150/175mm

Vorbau: Burgtec Enduro Schwarz 42,5mm

Sattel: SDG Strange Bel Air III

Lenker: Burgtec RideWide Enduro 800mm

Griffe: Strange Grappler Lock-On

Bedienhebel: Bosch Purion 200

Display: Bosch Purion 200

Batterie: Bosch Compact Tube 400Wh

Antriebseinheit: Bosch Performance Line SX

Orange Phase EVO – die Geometrie

Der Bosch Performance Line SX im Phase – Leicht und leistungsstark

Die leichte Bosch Performance Line SX Antriebseinheit unterscheidet sich erheblich von den Motoren der anderen E.P.O.-Modellen. Obwohl der SX Motor auf dem Papier ’nur‘ 55 Nm liefert, kann er bei der Leistung fast mit dem ausgewachsenen CX Motor mithalten. Je höher Ihre Trittfrequenz ist, desto mehr Unterstützung erhält der Rider – bis zu 600 Watt. So ist durchaus etwas sportliche Betätigung nötig, doch der Antrieb belohnt es mit überraschend viel Leistung – eigentlich die perfekte Kombination für ein sportliches E-MTB.

Der Bosch Performance Line SX Motor wiegt schlanke 2 kg, liefert aber mit seiner Leistung ordentlich Power. Er ist leiser, bietet minimalen Tretwiderstand und sorgt in Verbindung mit dem CompactTube 400 integrierten Akku für ein leichtes Fahrrad, das sich fast so anfühlt und fährt wie ein analoges Trailbike, aber dem Fahrer eine zusätzliche ‚“Superkraft“ verleiht. In technischen Anstiegen erkennt das dynamische eMTB-System die Eingangsleistung und Trittfrequenz, um die Unterstützung perfekt an die Strecke anzupassen. Starten auf steilen Anstiegen ist einfach, selbst auf losem Terrain, während die erweiterte Unterstützung den zusätzlichen Schub gibt, wenn man ihn am meisten braucht, um über Wurzeln, Stufen und steinige Abschnitte zu kommen. Von der Hardware bis zur Software betont das Bosch-System seinen Anspruch als Markt-Führer.

Gesteuert wird der Antrieb über die neue kompakte Purion 200 Bedieneinheit. Trotz kompakter Abmessungen bringt diese ein helles Farbdisplay mit, auf dem alle relevanten Infos ablesbar sind. Die neue Flow eMTB-App ist ein wesentlicher Bestandteil des Systems, die eine erstaunliche Anzahl von Funktionen sowie ständige Updates und Verbesserungen bietet. Die Performance Line SX verfügt, wie ihr großer CX-Bruder, über vier Fahrmodi – Eco, Tour, eMTB und Turbo. Diese sind alle über die Flow-App anpassbar. Die App bietet auch Funktionen wie das ebike Lock, ein Navigationssystem, ein Ride Screen und viele andere Funktionen.

Das Orange Phase Evo bietet auch die Option den neuen Bosch PowerMore 250 Range Extender zu montieren. Mit zusätzlichen 250 Wh Kapazität erhöht er die Reichweite doch deutlich. Für den seltenen Fall, dass es ein Problem mit dem Performance Line SX-System gibt, ist der Kundenservice von Bosch hervorragend. Kunden werden bald wieder auf die Strecke rollen. Dies entspricht weitgehend der Orange eigenen Philosophie.

