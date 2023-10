Der Name Patriot hat in den Geschichtsbüchern bei Orange Bikes eine lange Tradition. Bereits zu Beginn des Jahrtausends wurde er vom legendären Team Animal verwendet, für eines der ikonischsten DH-Bikes der Orange World Cup-Geschichte. Vielseitig, leistungsfähig und robust war der Patriot die erste Wahl vieler Orange Gravity-Fahrer, sei es beim Downhill-Rennen oder auf der Suche nach den besten alpinen technischen Trails. Diese Attribute sollen sich alle im brandneuen E.P.O. (Electric Powered Orange)-Modell von Orange wiederfinden.

Der Rahmen des Patriot basiert auf dem Strange Powerlink-Federungssystem, das bereits bei den Modellen Stage 7 und Switch 7 erfolgreich eingesetzt wird. Die Leistung dieses Systems ist perfekt auf leistungsstarke E-Bike-Antriebe abgestimmt, bei denen der Grip von entscheidender Bedeutung ist.

Orange E-MTB mit Bosch Antrieb

Eine weitere Premiere für Orange ist, dass der neue Patriot das erste E.P.O.-Modell mit einer Bosch-Antriebseinheit ist – der Performance Line CX. Diese Antriebseinheit gehört zu den fortschrittlichsten auf dem Markt und passt laut den Machern hervorragend zur Orange-Fahrphilosophie.

Der Patriot kombiniert agiles Handling und großes Selbstvertrauen in anspruchsvollem Gelände. Wenn Sie an ein Gravity-Bike mit integriertem Shuttle denken, sind wir auf derselben Seite. Der Patriot kommt mit einem Mullet-Laufradsatz: 29″ vorne und 27,5″ hinten. Mit 170 mm Federweg vorne und hinten verträgt es grobes Gelände. Diese Kombination aus großen Vorderrädern und agilerem Hinterbau hat sich bewährt und wird immer beliebter. Die Geometrie des Patriots bietet eine sichere Trail-Performance mit einem flachen 63° Lenkwinkel, einem steilen 76° Sitzrohrwinkel und einer großzügigen Reach (481 mm in Größe L).

Werbung Shimano - Pflege was du liebst

Eine Besonderheit für die E.P.O.-Version des Patriots ist, dass das Tretlager um 5 mm angehoben wurde, was zusammen mit den 165 mm Kurbelarmen für mehr Bodenfreiheit sorgt und Pedalaufsetzer beim Klettern auf technischen Trails minimiert.

Das Strange Powerlink-System bietet eine progressive Federkennlinie, die dem Patriot einiges an Reerven verleihen sollte und die Verwendung von Luft- oder Coil-Stoßdämpfern je nach Vorlieben des Fahrers ermöglicht. Der Patriot verfügt über einen 205×65 Trunnion-Stoßdämpfer, der tief im Rahmen montiert ist, um den Schwerpunkt des Fahrrads zu senken und eine neutrale Gewichtsverteilung beim Fahren zu ermöglichen. Die Umlenkung und Dämpferbefestigung besteht aus einer Mischung aus Titan und Aluminium, was die Haltbarkeit erhöht.

Der Patriot wird in Großbritannien handgefertigt und zeichnet sich durch seine hochwertige Aluminium-Monocoque-Konstruktion aus. Die Rahmen werden aus Flachblechen aus Luftfahrtaluminium individuell maßgefertigt und nahtgeschweißt. Dabei kommen CNC-gefräste Aluminiumkomponenten zum Einsatz, die sorgfältig modelliert und analysiert werden. Alle Produktionsschritte erfolgen in Großbritannien, was für eine hohe Qualität und vollständige Recyclingfähigkeit am Ende der Lebensdauer sorgt.

Die neuen Features des Patriot-Rahmens basieren auf sorgfältiger Analyse und dem Feedback von Testfahrern. Ein neuer 49/56 Zero Stack Steuerrohr-Standard verbessert die Steifigkeit und schafft Platz für eine Trinkflasche im vorderen Dreieck. Die asymmetrische Hinterbaudesign ähnlich dem Switch 7 ermöglicht eine erhöhte vertikale Steifigkeit bei gleichzeitiger Anpassung der seitlichen Nachgiebigkeit.

Das Patriot verfügt über das Bosch Performance CX-Antriebssystem, das eine beeindruckende Leistung bietet. Mit bis zu 85 Nm Drehmoment beschleunigt es schnell und passt seine Unterstützung intelligent an den Fahrstil an. Die Steuerung erfolgt über das kompakte Purion 200 Display und die Flow eMTB-App, die zahlreiche Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten bietet.

Im Unterrohr befindet sich ein Bosch Power Tube 750Wh-Akku im Unterrohr, der ausreichend Reichweite bietet. Dieser Akku ist einfach austauschbar und kann leicht geladen werden. Im Falle von Problemen bietet Bosch einen exzellenten Kundenservice, um die Fahrer schnell wieder auf die Strecke zu bringen.

Der neue Patriot von Orange kombiniert also die legendäre Geschichte des Patriots mit modernster E-Bike-Technologie und Handwerkskunst aus Großbritannien. Ein vielseitiges Bike für abenteuerlustige Rider. Zum Start bietet Orange als Komplettbike Patriot LE an:

Fahrwerk: Fox Performance 38 Float 170mm 29 / Fox Float X Performance 205×65

Antrieb: Shimano SLX, Race Face Aeffect R E-MTB 34t 165mm

Laufräder: Stans Flow Mk4 + Hope Pro 5 (Black) 29 + 27

Bremsen: SRAM Guide RE 200/200

Anbauteile: Burgtec RideWide Enduro 800m, Burgtec Enduro Black 42.5mm, SDG Tellis 150/170mm, SDG Tellis 150/170mm

E-Antriebseinheit: Bosch Power Tube 750wh, Bosch Performance Line CX, Bosch Purion 200

Erhältliche Größen: S, M, L, XL

Preis: 9500 €

Alle Informationen zum Patriot hier