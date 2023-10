PRODUKTNEWS: NG Sports kommt mit pfiffigen Lösungen – Dinge wie spezielle Steckachsen, Boost-Adapter und versteckte Tools lösen fast jedes Problem am Bike. Wir zeigen ein paar interessante Produkte im Überblick.

Problem-Löser und Helfer-Tools von NG-Sports

Wer ältere Fahrradteile mit moderneren Bikes mixen möchte, kann des öfteren vor Problemen stehen. Typisches Beispiel: Ältere Laufräder haben eine andere Einbaubreite, als moderne Rahmen. Für Probleme wie diese hat NG Sports Boost-Adapter und andere Raffinessen im Angebot. So findet man unter anderem Steckachsen für die Montage von Kinderanhängern, oder einfach nur saubere Lösungen als Ersatz der herkömmlichen Achse. Neben universellen Bremsscheiben, Adaptern und Bremsbelägen gibt es durchdachte Tools wie Lenker-Endkappen mit integrierten Tubeless-Tools. Das Angebot von NG-Sports ist in dieser Richtung sehr breit gefächert. Die nützlichen Teile sind nun in Deutschland über Cosmic Sports erhältlich.

Pimp your Bike: NG Sports bringt Style ans Rad

Freunde bunter Farben dürfte nun das Herz aufgehen. Das trendige Oilslick zieht sich durch das Zubehör-Lineup von NG-Sports. So können bunte Vögel ihr Bike optisch aufwerten – aber keine Angst, es geht auch dezenter. Neben einheitlicher Farbe gibts auch alle Teile in klassischem Schwarz.

Ausprobiert: NG Sports Tools & Komponenten am Bike

Eine kleine Auswahl an Produkten konnte unsere Redaktion ausprobieren und ist begeistert: Hier sind bei vielen Tools, Zubehör und Komponenten wirklich Gedanken in deren Entwicklung geflossen und sie erweisen sich als sehr nützlich im alltäglichen Umgang mit vielen Arten von Bikes. Die Funktion ist gut, die Teile machen einen robusten Eindruck und man fragt sich des öfteren: Warum ist darauf noch niemand gekommen?

