Radsport: Die ersten Etappenorte der Deutschland Tour 2024 stehen fest. Nachdem bereits bekanntgegeben wurde, dass die Deutschland-Rundfahrt im kommenden Jahr Villingen-Schwenningen ansteuern wird, darf sich nun auch Schwäbisch Gmünd über den Radzirkus freuen.

Der Kern der Deutschland Tour 2024 steht

Auch in der kommenden Saison wird die Deutschland Tour wohl einem Klassiker-Kurs ähneln. Wie am heutigen Donnerstag bekanntgegeben wurde, führt die zweite Etappe der größten Rundfahrt des Landes über welliges Terrain nach Schwäbisch-Gmünd. Bereits als Etappenziel fest steht seit einigen Wochen Villingen-Schwenningen. Somit wird die insgesamt 39. Austragung der Deutschland Tour – die voraussichtlich vom 21. bis 25. August stattfindet – einen Großteil in Baden-Württemberg verbringen.

Richard Arnold, Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd:

„Wir freuen uns, ein Spitzensportevent mit weltweiter Strahlkraft bei uns zu begrüßen. Mit der Deutschland Tour verbinden wir die große Sportbegeisterung unserer Stadt mit einem Fest, das im Sommer die weltweit besten Radsportler und viele Gäste zu uns nach Schwäbisch Gmünd locken wird.“