Radsport: Jonathan Milan heißt der Sieger auf der zweiten Etappe der Gree-Tour of Guangxi. Der Italiener bezwang im Massensprint Arvid de Kleijn und Juan Sebastian Molano.

Wie zu erwarten war, kam es nach 149,6 Kilometern von Beihai nach Qinzhou zum zweiten Massensprint der Gree-Tour of Guangxi. Dabei konnte sich der Italiener Jonathan Milan (Bahrain – Victorious) deutlich vor dem Niederländer Arvid de Kleijn (Tudor) und Juan Sebastian Molano (UAE) durchsetzen. Damit übernimmt Milan auch die Führung in der Gesamtwertung. Dort liegt er nun vier Sekunden vor Dries de Bondt (Alpecin – Deceuninck), der unterwegs fleißig Bonussekunden sammeln konnte. Aktueller Gesamtdritter ist der gestrige Etappensieger Elia Viviani (Ineos Grenadiers). Max Kanter (Movistar) verpasste heute mit Rang vier nur knapp das Podium. Morgen sind die Profis mit Start und Ziel in Nanning 134,3 Kilometer unterwegs. Erwartet wird erneut ein Sprint Royal.

Another Italian victory this morning in @TourofGuangxi brought by Jonathan Milan who won stage 2 in Qinzhou after smashing everyone in the bunch sprint. That’s some crazy power! ⚡ #TOG2023

Werbung Karl Platt präsentiert das BULLS Sonic Evo AM 3 Carbon

@Den95504207pic.twitter.com/h1bCyFl3Hj

— Mihai Simion (@faustocoppi60) October 13, 2023