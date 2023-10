Radsport: Olav Kooij hat den Sprint auf der 3. Etappe der Gree-Tour of Guangxi für sich entschieden. Der Niederländer gewann vor seinen beiden Landsleuten Rick Pluimers und Marijn van den Berg.

Kooij siegt nach hektischem Finale

Nachdem bereits die ersten beiden Etappen in einem Massensprint endeten, geschah dies auch auf dem dritten Teilstück. Nach 134,3 Kilometern mit Start und Ziel in Nanning konnten jedoch nicht alle Top-Sprinter um den Tagessieg kämpfen. Ein kleiner Anstieg und zwei Stürze sorgten für ein dezimiertes Fahrerfeld. Glücklich davon kamen vor allem die Niederländer, die das Podium schließlich unter sich ausmachen konnten. Olav Kooij (Jumbo – Visma) gewann vor seinen beiden Landsmännern Rick Pluimers (Tudor) und Marijn van den Berg (EF Education – EasyPost). Damit feiert Kooij seinen in diesem Jahr bereits zwölften Sieg.

De Bondt übernimmt die Gesamtführung

Der Gesamtführende und gestrige Etappensieger Jonathan Milan (Bahrain – Victorious) wurde kurz vor dem Ziel durch einen Sturz aufgehalten. Damit hatte der Italiener keine Chance sein Trikot zu verteidigen. Denn wie an den beiden Tagen zuvor sammelte Dries De Bondt (Alpecin – Deceuninck) in der Fluchtgruppe fleißig Bonussekunden. So liegt der Belgier nun in der Gesamtwertung zwei Sekunden vor Milan. Morgen dürfte er auf dem Weg nach Nongla das Trikot aber direkt wieder verlieren. Denn dann geht es auf den letzten Kilometern bergauf und die Kletterer und Puncheure sind gefragt.

