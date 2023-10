Radsport: Milan Vader hat das vierte Teilstück der Gree-Tour of Guangxi gewonnen. Der Niederländer ließ auf der Königsetappe alle Favoriten hinter sich und feiert so seinen ersten Profisieg im Straßenradsport.

Vader übernimmt auch die Gesamtführung

Auf der vierten Etappe der Gree-Tour of Guangxi durften erstmals die Kletterer glänzen. Nach drei Sprintankünften in Folge endete das 161,4 Kilometer lange Teilstück von Nanning nach Nongla mit einem anspruchsvollen Anstieg. Dort konnten wie erwartet die Sprinter nicht mehr Schritt halten. Auch der Gesamtführende Dries De Bondt (Alpecin – Deceuninck) musste einsehen, dass er sein Leadertrikot nach nur einem Tag direkt wieder abgeben muss. Stattdessen wusste Milan Vader (Jumbo – Visma) zu überzeugen. Der Niederländer attackierte im Schlussanstieg und ließ all seine Kontrahenten hinter sich. Auf den Plätzen hinter ihm landeten der Franzose Remy Rochas (Cofidis) und der Brite Hugh Carthy (EF Education – EasyPost). Österreichs Felix Großschartner (UAE) wurde Tagesfünfter. Nach seinem heutigen Sieg steht Milan Vader – der im vergangenen Jahr bei der Baskenland-Rundfahrt schwer stürzte und teilweise in Lebensgefahr schwebte – vor dem Gesamtsieg.