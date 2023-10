Radsport: Juan Sebastian Molano hat bei der Gree-Tour of Guangxi die fünfte Etappe gewonnen. Der Kolumbianer bezwang im Massensprint Olav Kooij.

Molano gelingt endlich der Etappensieg

Mit Rang drei auf der zweiten Etappe in Qinzhou hat Juan Sebastian Molano (UAE) nur knapp seinen ersten Tagessieg bei der Tour of Guangxi verpasst. Nun ist dem Kolumbianer der Etappensieg gelungen. Aug der fünften Etappe von Liuzhou nach Guilin ließ er nach 209,6 Kilometern Olav Kooij (Jumbo – Visma) aus den Niederlanden und Tobias Lund Andresen (dsm – firmenich) aus Dänemark hinter sich. Auf Rang sieben fuhr Deutschlands Max Kanter (Movistar). Weiterhin Gesamtführender ist Milan Vader (Jumbo – Visma) aus den Niederlanden. Morgen endet die Rundfahrt auf einem Rundkurs in Guilin.