Radsport: Olav Kooij ist bei der Tour of Guangxi am Schlusstag ein zweiter Etappensieg gelungen. Der Niederländer darf gemeinsam mit seinem Landsmann Milan Vader jubeln. Denn sein Teamkollege wurde zum Gesamtsieger geehrt.

Auch das letzte WorldTour-Rennen der Saison stand ganz im Zeichen der schwarz-gelben Mannschaft von Jumbo – Visma. Wie so oft fuhren weit über 100 Profis um den Sieg – und am Ende jubelten dann doch wieder die Niederländer. Nachdem Olav Kooij (Jumbo – Visma) bereits die dritte Etappe gewinnen konnte, darf er sich nun auch über den Sieg auf dem sechsten Teilstück freuen. Diesmal war es jedoch äußerst knapp. Nur um Zentimeter konnte Kooij seine Kontrahenten Juan Sebastian Molano (UAE) aus Kolumbien und Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) aus Großbritannien bezwingen. Vor allem das Team Ineos Grenadiers präsentierte sich am Schlusstag stark, verfehlte den Etappensieg aber trotzdem. Nicht mehr nehmen ließ sich den Gesamtsieg auf dem 168,3 Kilometer langen Teilstück mit Start und Ziel in Guilin Milan Vader (Jumbo – Visma). Er gewinnt die Tour of Guangxi mit einem Vorsprung von 6 bzw. 11 Sekunden auf Remy Rochas (Cofidis) und Ethan Hayter (Ineos Grenadiers).

?

On his 22nd birthday, Olav Kooij wins the sixth and final stage of the Tour of Guangxi!

Werbung Karl Platt präsentiert das BULLS Sonic Evo AM 3 Carbon

Milan Vader tops the GC in his first World Tour stage race win! #TOG2023 pic.twitter.com/gUYZabZBoF

— Eurosport (@eurosport) October 17, 2023