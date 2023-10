Radsport: Tadej Pogacar hat die Lombardei-Rundfahrt gewonnen. Der Slowenische Meister triumphierte beim letzten Monument des Jahres bereits zum dritten Mal in seiner Karriere. Damit ist er der erste Nicht-Italiener, dem dies gelang.

Pogacar attackiert bergauf und bergab

Das letzte Monument des Jahres geht an Tadej Pogacar (UAE). Auf dem 238 Kilometer langen Parcours von Como nach Bergamo war der Slowene schließlich bergauf und bergab der schnellste Mann im Fahrerfeld. Nachdem er sich bergauf zunächst gemeinsam mit Aleksandr Vlasov (Bora – hansgrohe) absetzen konnte, fanden die Favoriten über die Kuppe hinweg wieder zusammen. Schließlich setzte Tadej Pogacar die entscheidende Attacke wenige Kilometer später in der Abfahrt. Auch im Flachstück war der Slowenische Meister nicht mehr einzuholen. So blieb der Verfolgergruppe nur noch der Sprint um Rang zwei, in dem sich der Italiener Andrea Bagioli (Soudal – Quick-Step) vor dem Slowenen Primoz Roglic (Jumbo – Visma) durchsetzen konnte.

Geschke in der Ausreißergruppe

Direkt nach dem Start konnten sich 14 Fahrer aus dem Hauptfeld absetzen, darunter der Deutsche Simon Geschke (Cofidis) und der Belgier Thomas De Gendt (Lotto – Dstny). Obwohl sie über fünf Minuten Vorsprung herausfahren konnten, sollten sie am Ende jedoch nicht in den Kampf um den Sieg eingreifen können. Rund 80 Kilometer vor dem Ziel fuhr Ben Healy (EF Education – EasyPost) gemeinsam mit Oscar Onley (dsm – firmenich) nach vorn. Die Ausreißergruppe zerfiel, während sich der Ire Healy schließlich mit dem Italiener Martin Marcellusi (Green Project – Bardiani CSF – Faizanè) als Duo absetzen konnte. Im Hauptfeld kontrollierte die Mannschaft Jumbo – Visma nahezu den gesamten Tag über das Tempo.

Werbung Karl Platt präsentiert das BULLS Sonic Evo AM 3 Carbon

Pinot beendet seine Karriere

Etwa 40 Kilometer vor dem Ziel explodierte das Rennen im Anstieg zum Gandia völlig. Das Ausreißer-Duo wurde gestellt, nachdem Simon Yates (Jayco – AlUla) seinen Angriff gesetzt hat. Von den Topfavoriten konnte Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step) nicht mehr folgen. Der Belgier kam im Laufe des Rennens zu Fall und schien unter den Sturzfolgen zu leiden. Schlimmer erwischte es Mikel Landa (Bahrain – Victorious), der bereits einige Kilometer zuvor den Kontakt verlor. Enric Mas (Movistar) musste das Rennen sogar aufgeben. Glücklicherweise konnte Thibaut Pinot (Groupama – FDJ) bei seinem letzten Rennen das Ziel erreichen. In den Kampf um die vorderen Plätze beim Rennen der fallenden Blätter konnte der Franzose aber nicht eingreifen.