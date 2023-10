Radsport: Die Katze ist aus dem Sack. Am heutigen Mittwoch hat Tour-Direkter Christian Prudhomme im Pariser Palais de Congrès die Strecke der Tour de France 2024 vorgestellt. Die Frankreich-Rundfahrt beginnt am 29. Juni in Florenz und endet am 21. Juli – diesmal allerdings nicht in Paris, sondern in Nizza. Highlight der Grand Boucle ist in diesem Jahr zweifelsohne die harte Schlusswoche.

Tour de France 2024: Von Florenz nach Nizza

Über acht Monate dauert es noch bis die Tour de France 2024 beginnen wird. Am 29. Juni fällt im italienischen Florenz der Startschuss. Der Grand Depart führt die Profis zunächst drei Etappe durch Italien, ehe am vierten Tag französischer Boden erreicht wird. Im Pariser Palais de Congrès hat Tour-Direktor Christian Prudhomme am heutigen Mittwoch die Strecke der kommenden Grand Boucle vorgestellt – und damit vielerorts für Begeisterung gesorgt. Auf der insgesamt 3.492 Kilometer langen Strecke geht es durch das Zentralmassiv, die Alpen und natürlich die Pyrenäen. Die beiden Ruhetage wurden für den 8. und 15. Juli in Orleans bzw. Narbonne angesetzt.

Nicht in Paris: La Grande Finale in Nizza

Die 111. Auflage der Tour de France verspricht auf Grund des Streckenverlaufs viele interessante Geschichten. Doch sie bricht auch mit einer Tradition, die bereits über ein Jahrhundert andauert. Zum ersten Mal seit 1905 wird die Frankreich-Rundfahrt nicht in Paris zu Ende gehen. Weil die Olympischen Spiele nur fünf Tage nach der 21. Etappe der Tour de France 2024 beginnen, mussten die Veranstalter eine Alternative finden. So erleben wir nach 119 Jahren Champs-Elysees nun La Grande Finale in Nizza. Dort messen sich die Profis nach 20 harten Etappen in einem über 30 Kilometer langen Einzelzeitfahren. Sind die Abstände in der Gesamtwertung gering, könnte es hier tatsächlich zu einem Herzschlagfinale kommen – so wie 1989. Auch damals endete die Tour de France mit einem Zeitfahren. Am Ende jubelte Greg LeMond im Gelben Trikot mit einem Vorsprung von nur 8 Sekunden auf Laurent Fignon – damals aber natürlich auf den Champs-Elysees in Paris.

Werbung Pivot Shuttle AM

Die Highlights kommen erst in der Schlusswoche

Als kleines Manko der Tour de France 2024 kann von Kritikern angesehen werden, dass sich die meisten Highlights auf die Schlusswoche konzentrieren. Wegen zwei Bergankünften in Isola 2.000 und auf dem Col de la Couillole, sowie einer weiteren harten Bergetappe, die in Super Dévoluy enden wird, könnten die Klassementfahrer sehr abwartend agieren und bis auf die letzten Tage warten. Zumal am Schlusstag dann ja auch noch das Zeitfahren in Nizza ausgetragen wird. Insgesamt sind übrigens 59 Kilometer auf dem Zeitfahrrad zu absolvieren, was für eine deutlich ausgeglichenere Rundfahrt sorgt, als es noch 2023 der Fall war. Spannend dürfte auch die neunte Etappe werden, auf der einige Gravel-Sektionen gemeistert werden müssen.

Tour de France 2024 – die 21 Etappen

1. Etappe am 29. Juni: Florenz – Rimini (206 km)

2. Etappe am 30 Juni: Cesenatico – Bologna (200 km)

3. Etappe am 1. Juli: Piacenza – Turin (229 km)

4. Etappe am 2. Juli: Pinerolo – Valloire (138 km)

5. Etappe am 3 Juli: Saint-Jean-de-Maurienne – Saint-Vulbas (177 km)

6. Etappe am 4. Juli: Macon – Dijon (163 km)

7. Etappe am 5. Juli: Nuits-Saint-Georges – Gevrey-Chambertin (25 km am EZF)

8. Etappe am 6. Juli: Semur-en-Auxois – Colombey-les-Deux-Eglises (176 km)

9. Etappe am 7. Juli: Troyes – Troyes (199 km)

Ruhetag in Orléans am 8. Juli

10. Etappe am 9. Juli: Orléans – Saint-Amand-Montrond (187 km)

11. Etappe am 10. Juli: Evaux-les-Bains – Le Lioran (211 km)

12. Etappe am 11. Juli: Aurillac – Villeneuve-sur-Lot (204 km)

13. Etappe am 12. Juli: Agen – Pau (171 km)

14. Etappe am 13. Juli: Pau – Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet (152 km)

15. Eappe am 14. Juli: Loudenvielle – Plateau de Beille (198 km)

Ruhetag in Narbonne am 15. Juli

16. Etappe am 16. Juli: Gruissan – Nimes (187 km)

17. Etappe am 17. Juli: Saint-Paul-Trois-Chateaux – Super Dévoluy (178 km)

18. Etappe am 18. Juli: Gap – Barcelonnette (179 km)

19. Etappe am 19. Juli: Embrun – Isola 2.000 (145 km)

20. Etappe am 20. Juli: Nizza – Col de la Couillole (133 km)

21. Etappe am 21. Juli: Monaco – Nizza (34 km / EZF)