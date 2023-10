Radsport Transfers: Nairo Quintana ist zurück. Der Kolumbianer hat für die kommende Saison einen Vertrag bei Movistar unterschrieben. Für das spanische Team trat er bereits acht Jahre lang in die Pedale.

Nairo Quintana hat endlich ein Team gefunden

Lange hat Nairo Quintana nach einer neuen Heimat gesucht. Jetzt hat er sie in seiner alten Liebe wiedergefunden. Der Kolumbianer wurde gegen Ende der vergangenen Saison von seiner französischen Mannschaft Arkéa – Samsic entlassen worden, nachdem während der Tour de France ein positiver Tramadol-Befund festgestellt wurde. Seine Suche nach einer neuen Mannschaft blieb erfolglos. So bestritt Quintana 2023 nur ein einziges UCI-Rennen. Bei den Nationalen Meisterschaften fuhr er auf Rang drei. Nun hat er endlich ein Team für 2024 gefunden. Wie bereits von 2012 bis 2019 wird er künftig wieder für die spanische Mannschaft Movistar in die Pedale treten. In den blauen Trikots gewann er unter anderem den Giro d’Italia 2014 und die Vuelta a Espana 2016.

Movistar-Teamchef Eusebio Unzue:

„Nairo ist eine gewaltige Verstärkung für uns. Er ist erst 33 Jahre alt und immer noch gut in Form. Das weiß ich, weil er nie aufgehört hat zu trainieren. Er versteht sich auch gut mit Enric Mas und natürlich wird er in den Grand Tours für ihn arbeiten. Aber er bekommt auch die Chance zu zeigen, dass er immer noch selbst gewinnen kann.“

Nairo Quintana:

„Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. Es war ein schwieriges Jahr mit vielen schlaflosen Nächten. Es gab viele Tagen, an denen ich enorme Opfer bringen musste. Aber all das ist es wert gewesen.“