Radsport Transfers: Jetzt ist es offiziell. Primoz Roglic wird in der kommenden Saison für Bora – hansgrohe fahren. Dies gab der deutsche Rennstall heute in einer Pressekonferenz bekannt.

Roglic verlässt Jumbo – Visma

Bereits seit Wochen gibt es Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Primoz Roglic. Jetzt wurde aus den Gerüchten Gewissheit. Der Slowene wird ab der Saison 2024 für das deutsche Team Bora – hansgrohe an den Start gehen. Am heutigen Freitagmorgen wurde dies auf einer Pressekonferenz von Teamchef Ralph Denk bekanntgegeben.

Ralph Denk:

„Es gab viele Gerüchte um Primoz Roglic in den vergangenen Tagen. Zuerst haben wir dabei keine Rolle gespielt, dann immer mehr. Und schlussendlich sind wir diejenigen, die ihn verpflichtet haben.“

Bora – hansgrohe stemmt den Deal mit Eigenkapital

Damit wird Primoz Roglic – der Ende Oktober 34 Jahre alt wird – nun doch noch bei Bora – hansgrohe landen. Als der Slowene 2016 von Adria Mobil zum Team LottoNL – Jumbo wechselte, war Ralph Denk bereits an ihm interessiert. Damals traf man sich in einem Biergarten in der Nähe von Salzburg, um einen möglichen Transfer zu besprechen. Doch Roglic entschied sich für die niederländische Mannschaft. Mit ihr gewann er im Laufe seiner Karriere unter anderem die Vuelta a Espana und den Giro d’Italia. Seinen großen Traum – den Sieg bei der Tour de France – konnte er sich bislang aber nicht erfüllen.

Ralph Denk:

„Wir haben dank der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Bora, hansgrohe und Specialized wirtschaftlich gut gehaushaltet. Wir können das aus eigenen Mitteln stemmen und es war nicht notwendig, dass irgendein Sponsor ein ‚increase‘ macht. Wir haben den Deal aus Rücklagen und Eigenkapital finanziert.“

Kommt auch Trainer Marc Lamberts mit?

Neben Primoz Roglic soll aus Sicht von Bora – hansgrohe kein weiterer Fahrer aus der Mannschaft Jumbo – Visma verpflichtet werden. Es ist jedoch möglich, dass der Trainer des Slowenen, Marc Lamberts, seinem Schützling nach Deutschland folgen wird. Klar ist, dass sich Roglic auf die alleinige Kapitänsrolle bei den großen Landesrundfahrten freuen darf. Während er diese bei Jumbo – Visma in den vergangenen Jahren immer mehr mit Fahrern aus den eigenen Reihen teilen musste, wird man sich bei Bora – hansgrohe voll und ganz auf ihn konzentrieren. Da die Streckenprofile des Giro d’Italia, der Tour de France und der Vuelta a Espana aber noch nicht bekanntgegeben wurden, konnte Ralph Denk noch keine genaueren Angaben über die Ziele machen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Primoz Roglic sich seinen Traum vom Toursieg noch erfüllen möchte.

Primoz Roglic:

„Ich freue mich auf diesen Schritt, auch wenn ein Teamwechsel für mich so etwas wie Neuland ist. Die guten Erinnerungen an unser Kennenlernen vor acht Jahren haben die Gespräche einfach gemacht. Ausschlaggebend war, dass das Team richtig motiviert ist, mit mir zu arbeiten und wir die gleichen Ideen haben.“