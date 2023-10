Michelin Akku-Luftpumpe im Test

Test Kompressorpumpe: Ausgestattet mit einer Rahmenhalterung bietet sich die Michelin Akku-Luftpumpe ideal für Fahrradtouren an. Weitere Merkmale der kompakten Kompressorpumpe sind das analoge Display, der Maximaldruck von 8 bar und das integrierte LED-Licht. Eine Pumpe mit Stärken und Schwächen, wie unser Test zeigen sollte.

Michelin Akku-Luftpumpe: Aufbau und Funktionen

Optisch erinnert der Pumpenkörper an eine herkömmliche Mini-Pumpe. Somit ist es auch kaum verwunderlich, dass Michelin direkt eine praktische Rahmenhalterung mitliefert. Befestigt am Flaschenhalter ist die Pumpe immer dabei und nimmt keinen Platz im Rucksack in Anspruch. Der für die Nutzung erforderliche Schlauch befindet sich auf der Rückseite der Halterung und muss vor dem Aufpumpen in den Luftschlauchausgang der Pumpe geschraubt werden. Die Bedienung erfolgt lediglich mit einem An-/Aus-Schalter. Das heißt, sobald der Schalter gedrückt wird, beginnt der Pump-Vorgang. Gut ist, dass der Schalter hierbei nicht permanent gehalten werden muss. Für die Stromversorgung ist ein integrierter 12,8 Volt / 500 mAh Lithium-Ionen Akku veranwortlich, das AC 100 – 220 V Ladegerät liegt bei. Ein Aufladen per USB ist allerdings nicht möglich. Leider lässt sich der Ladestatus des Akkus in keiner Weise ablesen – weder im Betrieb noch während des Aufladens.

Die Kompressorpumpe im Test

Das Einschrauben des Pumpschlauchs in den Pumpenkörper erscheint auf den ersten Blick umständlich, ist aber mit wenigen Handgriffen erledigt. Verwunderlich ist eher, dass der Gummipfropfen, der hierfür vom Gerät entfernt werden muss, nicht mit einer kleinen Lasche vor Verlust gesichert ist. Der multifunktionale Pumpenkopf kann gedreht werden und verfügt über einen Aufsatz für Schader- und Presta-Ventile. Trotz ihrer kompakten Größe besticht die Michelin Akku-Luftpumpe durch ein zügiges Aufpumpen. Für das Befüllen eines leeren 700x23C Reifens mit 4 bar werden lediglich 42 Sekunden benötigt, selbst bei 8 bar – und das ist ja immerhin der maximal angegebene Druck – nimmt die Pumpe lediglich 2:08 Minuten in Anspruch. An Power fehlt es der kleinen Pumpe also nicht, auch nicht beim Befüllen mehrerer Reifen hintereinander. Die analoge Anzeige in bar / PSI ist jedoch nicht sehr gut ablesbar und etwas undetailliert.

Messwerte: Dauer des Aufpumpens eines 700x23C Reifens

4 bar: 42 Sekunden

8 bar: 2:08 Minuten

Michelin Akku-Luftpumpe: Die Details im Überblick