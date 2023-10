Test: Pünktlich zum Herbst und mit genug Vorlaufzeit bis zu den wirklich kalten Monaten hat sich der Indoortrainer-Spezialist Wahoo mit gleich zwei Highlights zurückgemeldet. Mit dem neuen Wahoo Kickr Bike Shift will man für beste Funktionalität und ein noch nie dagewesenes Fahrgefühl im Wahoo Indoor-Ecosystem sorgen. Wir haben das neue Wahoo Kickr Bike Shift direkt nach dem Launch bei uns in der Redaktion getestet und zeigen, was das neue Smartbike so mitbringt.

Im Rahmen einer gemeinsamen Markteinführung bringt Wahoo mit dem Kickr Move und dem Kickr Bike Shift zwei brandneue Modelle für das Indoortraining auf den Markt.

Wahoo Kickr Neuheiten: Kickr Move und Kickr Bike Shift Produktnews: Mit gleich zwei Highlights meldet sich der führende FitTech Hersteller Wahoo vor den anstehenden kalten Monaten zurück. Die Rede ist vom neuen Wahoo Kickr Move und dem Wahoo Kickr Bike Shift, welche beide für ein noch nie dagewesenes Fahrgefühl im Wahoo Indoor-Ecosystem sorgen sollen. Wahoo Kickr Move Bereits im September letzten Jahres bekam Wahoos […]

Das Kickr Bike Shift soll an das reale Fahrgefühl des bekannten Kickr Bike anknüpfen und mit neuen Features und Funktionen wie Reality Shift, True Fit, Real Ride Feel und Wi-Fi für ein noch smarteres und ansprechenderes Indoor-Bike Erlebnis sorgen. Durch die Integration eines neuartigen Brems- und Riemenantriebssystems will Wahoo eine Echtzeit-Reaktion des Widerstands auf Steigungs- und Leistungsänderungen bieten und die Fahrt ganz nebenbei noch leiser machen. Ganz schön viele versprechen, welche wir gerne in unserem Test eingehend auf die Probe stellen wollen.

Das Wahoo Kickr Bike Shift im Test

Werbung Karl Platt präsentiert das BULLS Sonic Evo AM 3 Carbon

Unboxing und Aufbau

Aber fangen wir einen Schritt früher an, denn spricht man mit Radsportlern aller Klassen, dann ist man allgemein eher skeptisch was den Aufbau und die Inbetriebnahme eines solchen Indoor-Bikes betrifft und hat dadurch teils Hemmungen den Kauf zu tätigen. Hier hat sich Wahoo viele Gedanken gemacht und ein mit einer neuen Verpackungsmethode ein neues Unboxing-Erlebnis für eine einfachere Instalation und ein besseres Erlebniss schon vor der ersten Fahrt geschaffen. Durch die clever konzipierte Verpackung mit seitlicher Entnahme des Bikes und die gelungenen digitalen Anleitungsvideos, die man mittels QR-Code abrufen kann, gelingt das Auspacken und der Aufbau schnell und einfach! Sollte man das Wahoo Kickr Bike Shift nicht gerade im Erdgeschoss platzieren, so bietet es sich an diese zu zweit nach oben oder unten zu tragen.

Einstellen und Einrichten

Steht das Wahoo Kickr Bike Shift an seinem finalen Ort beginnt das Finetuning, denn durch neue Einstellungsoptionen hat man die Möglichkeit das Bike komplett individuell anzupassen und die Maße des normalen Rads zu übernehmen. Auch hier unterstützen die Anleitungsvideos und die Wahoo App. Um die genannte App bestmöglich nutzen zu können, sollte man das Bike auch mit WiFi verbinden. Dies geht in wenigen Sekunden und auch die Firmware-Updates werden hierdurch automatisch überspielt. Anschließend haben wir das Bike noch mit unserem WLAN verbunden, sodass wir über Zwift einfach und zuverlässig eine Verbindung zum Fahrrad herstellen können.

So fährt sich das Wahoo Kickr Bike Shift!

Nachdem das Setup erledigt war, ging es für uns auch direkt zur ersten Testfahrt. Von außen wirkt das Bike trotz stolzem Gewicht und robuster Bauweise etwas wacklig, dieser Eindruck bestätigt sich allerdings schon nach den ersten Tritten NICHT. Ganz im Gegenteil: Man hat von Beginn an ein extrem natürliches Fahrgefühl, welches sich schon beim ersten Beschleunigen zeigt. Durch etwas Bewegungsspielraum des Bikes wird dieses Gefühl zusätzlich unterstrichen.

Das neue Brems- und Riemenantriebssystems mit sogenanntem Real Ride Feel ist spürbar anders als ein klassisches Schwungrad, macht sich aber nicht nur durch die geräuscharme Kulisse (un)bemerkbar, sondern liefert gerade auch nach einer gewissen Beschleunigungsphase eine für uns überzeugend natürliches Fahrgefühl. Lediglich nach einem Bremsvorgang oder einem kurzen Stopp ist es doch recht mühsam, bis man mit dem Kickr Bike Shift auf Touren kommt.

Einen echten Mehrwert für das reale Fahrgefühl und spielerische Indoor-Erlebnis bietet das neue Reality Shift, welches das Wahoo Smartbike nicht nur im Namen auszeichnet. Egal, ob Campa, Shimano oder Sram, das Kickr Bike Shift bietet alle Optionen und simuliert den Schaltvorgang realitätsgetreu. Durch den Druck des Schalthebels wird der Widerstand der Bremse entsprechend verändert und der Antrieb des Kickr Bikes gibt ein gewisses haptisches Feedback, sodass man beim Schalten das typische „Klicken“ spüren kann.