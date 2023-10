Verlosung Sigma Aura/Blaze Link: Die kalten und dunklen Monate stehen vor der Tür und besonders Radfahrern – egal, ob Pendlern oder ambitionierten Athleten – machen die kurzen Tage häufig zu schaffen. Damit man zumindest ein wenig gegen die Dunkelheit ankämpfen kann und auf den Fahrten bestmöglich gerüstet ist verlosen wir hier auf Velomotion zusammen mit dem deutschen Hersteller Sigma insgesamt 8 Beleuchtungssets im Wert von 120 Euro bestehend aus der Aura 100 Link Vorderleuchte und dem Blaze Link Rücklicht.

Mit dem Sigma Aura/Blaze Link Beleuchtungsset lässt sich Fahrradlicht auf ganz neue Weise steuern, gestalten und erleben. Durch die innovative Funktionen, 100 Lux Leuchtstärke und 110 Metern Leuchtweite steht auch Fahrten an den dunkelsten Tagen nichts im Weg. Das Blaze Link Rücklicht sorgt mit seiner zusätzlichen Bremslichtfunktion für noch besserer Sichtbarkeit.

Das HighLIGHT am Sigma Aura/Blaze Beleuchtungsset (Achtung: Wortspiel!) ist die intelligente Link-Funktion, durch welche die Vorderleuchte und die Rückleuchte ganz einfach miteinander gekoppelt werden können, um so zusammen direkt über das Vorderlicht gesteuert werden zu können. Auch den Akkustand beider Leuchten kann man bequem über das Vorderlicht ablesen.

Ohne eine gute Fahrradbeleuchtung haben es Radfahrer in den Herbst- und Wintermonaten aufgrund der kurzen Tage ziemlich schwer. Front- und Rückleuchten sorgen hier für die nötige Sicherheit und Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Gemeinsam mit Sigma haben wir einige Informationen gesammelt, damit ihr über das Thema Fahrradbeleuchtung Bescheid wisst.

Die gesetzlichen Anforderungen zur Fahrradbeleuchtung in Deutschland sind in der StraßenverkehrsZulassungsordnung (StVZO) geregelt. Dazu gehören Front- und Rückbeleuchtung, aber auch Reflektoren vorne und hinten. Eine StVZO- zugelassene Beleuchtung muss einen blendfreien Lichtkegel aufweisen darf über ein Fernlicht verfügen und kann abnehmbar sein. Blinkende Front oder Rückleuchten sind nicht StVZO konform. Um sicherzugehen, dass die eigene Fahrradbeleuchtung für die Straße zugelassen ist, kann man ihre Zulassungsnummer prüfen. Dafür verfügen Leuchten, die alle Qualitäts- und Sicherheitskriterien erfüllen über eine sogenannte K-Nummer, die auf den Lichtern zu finden ist.

Spricht man über (Fahrrad-)Beleuchtung tauchen unweigerlich die Begriffe Lumen oder Lux inklusive entsprechender Werte auf. Lumen und Lux sind Licht- bzw. Helligkeitsmesswerte. Der sichtbare Lichtstrom, der von einer Leuchte ausgestrahlt wird, wird als Lumen bezeichnet. Lumen gibt daher an, wie viel Licht eine Leuchte ausstrahlt. In Lux wird die Stärke des Lichtes einer Leuchte angegeben, die auf eine bestimmte Fläche trifft. So wird das Licht, welches von der Leuchte ausgestrahlt wird und das tatsächlich auf einem bestimmten Punkt einer Fläche, zum Beispiel der Straße, ankommt bezeichnet. Der angegebene Lux-Wert bei Fahrradbeleuchtungen bezieht sich immer auf den hellsten Punkt in 10 Meter Entfernung.

Um an der Verlosung teilzunehmen, musst du nur folgende Gewinnspielfrage richtig beantworten:

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an Sigma) weitergegeben.Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von Sigma ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen.Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an redaktion@velomotion.de