Verlosung: Mit dem Trelock LS 990 Lighthammer Pro 250 hat der deutsche Hersteller aus Münster einen speziell für E-Bikes entwickelten Frontscheinwerfer im Programm. Mit bis zu 300 Lux zeichnet sich dieser durch eine hohe Leuchtstärke aus und bietet zudem ein ausgeklügeltes Unfallwarnsystem für ein unvergleichliches Maß an Sicherheit und Beleuchtung. Wir verlosen drei Trelock Lighthammer Pro Fahrradlampen.

Im Lineup des Münsteraner Herstellers is die Trelock Lighthammer Pro Frontleuchte ein echtes Highlight, nicht nur die 300 Lux wissen zu überzeugen, sondern gerade der sogenannte Accident-Modus bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Ausgehend von der Fragestellung, wie ein Fahrradfahrer eigentlich den eigenen Unfallort sichern kann, haben sich die Münsteraner Ingenieure ins Zeug gelegt und die Lighthammer Premium mit einem bahnbrechenden Feature ausgestattet. Ein Autofahrer stellt in der Regel ein Warndreieck auf, um sich vor anderen herannahenden Fahrzeugen zu schützen. Ein Fahrradfahrer hatte so etwas bisher leider nicht im Gepäck. So entstand die Idee zu einer vollautomatischen Warnlichtfunktion, die nach einem Sturz oder nach einem Unfallgeschehen die Aufmerksamkeit der anderen Verkehrsteilnehmer durch ein promptes und deutliches Signal auf sich lenkt. So können herannahende Fahrzeuge gewarnt und mögliche Kollisionen und Folgeunfälle verhindert werden. Mit einem Beschleunigungssensor und einem Microcontroller erkennt die neue Frontleuchte die Situation, in der sich das Fahrrad befindet. Sobald ein Fahrrad auf dem Boden liegt und nicht fahrbereit ist, schaltet der Scheinwerfer automatisch ein optisches Signal zur Warnung vor einer Gefahrenstelle zu. Wird das Fahrrad wieder aufgerichtet schaltet sich die Warnfunktion selbstständig wieder aus.

Neben den wichtigen Sicherheitsfeatures bietet die Trelock Lighthammer Pro weitere praktische Vorteile. Die Installation dieses Frontscheinwerfers ist einfach und erfordert keine komplizierten Schritte. Eine ausführliche Anleitung wird mitgeliefert, um sicherzustellen, dass man ihn problemlos anbringen kann. Aber in der leistungsstarken Premium-Variante für E-Bikes und Pedelecs steckt noch mehr, beispielsweise kann man vom 300 Lux starken Scheinwerfer auch auf das Abblendlicht mit 200 Lux schalten. Außerdem wird die Tagfahrlichtfunktion per Sensor selbstständig an- und ausgeschaltet. Bei einer solchen starken Lichtleistung ist die korrekte Ausrichtung des Scheinwerfers besonders wichtig . So hat Trelock für die Lighthammer eine Level-Funktion integriert, die bei der korrekten Einstellung hilft.

Um den Akku des E-Bikes zu schonen, schaltet der Lighthammer Scheinwerfer bei Stillstand, wie an der Ampel, in einen Warte-Modus, wodurch die Lichtleistung um 50 Prozent reduziert wird und erst beim Losfahren wieder auf volle Power schaltet. Im City-Modus erkennt der Scheinwerfer sogar künstliche Lichtquellen wie die Straßenbeleuchtung und reduziert die Leistung um 25 Prozent. Ist einem der Scheinwerfer allerdings durch den automatischen Modus zu dunkel kann man die einzelnen Einstellungen individuell zu- oder abschalten.

