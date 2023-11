100% Brisker Fahrradhandschuh im Test: How much effort do you give? Geniales Marketing oder Motivationsbuster? Wir haben uns den Brisker von 100% mal genauer angeschaut und zeigen dir hier unseren Testeindruck.

Das Erfolgsrezept des Brisker ist so simpel wie genial. Man nehme ein synthetisches Velourleder für die Innenhand. Gestaltet die Oberhand aus einem leicht isolierten Softshell Material und kleidet ihn im inneren mit feuchtigkeitsabsobierendem Microfiber aus. Dazu gibt es den auffallenden Slogan als Silikonprint in der Innenhand, der nicht nur Grip am Lenker schaffen soll. Die Antwort findet sich dann auf der Oberseite. Zur Sicherheit ist sie großzügig dimensioniert und reflektierend. Das Ganze gibt es zu einem günstigen Preis in vielen bunten Farbvariationen.



100% Brisker: Die Wahrheit liegt auf dem Trail – Der Praxistest

Keine Frage, der Brisker ist ein stylischer Handschuh, der die Modebewussten Biker:innen anspricht. Doch wer ihn einmal angezogen hat, wird schnell feststellen: Der sitzt Bombe! Auch die Isolationsschicht steht der Bewegungsfreiheit nicht im Wege. Lediglich das An- und Ausziehen ist, trotz des kurzen Schaft und Klettverschluss, mit etwas Kraftaufwand verbunden. Die Daumen können als Wischfinger genutzt werden.

Auf dem Trail überzeugt der 100% Brisker durch seine gute Isolation und Atmungsaktivität. Eisiger Wind schafft es nicht die Finger auszukühlen. Mit ihm kann man es wagen bis zum Gefrierpunkt auf Tour zu gehen. Dabei ist das Griffgefühl an Bremse, Schalthebel und Lenker direkt und die Bedienung wird nicht durch den Handschuh eingeschränkt. Einen kurzen Schauer oder leichten Niesel übersteht das wasserabweisende Softshell Material. Doch für längere Ausfahrten im Regen ist der Handschuh nicht gedacht.

Der Brisker ist nicht nur ein modischer Handschuh, er überzeugt auch in der Performance und sollte euch motivieren an kalten Tagen auf‘s Rad zu steigen.

Isolation Leichte Isolation an der Oberhand.

Keine Isolationsschicht an der Innenhand Winddicht Ja Wasserdicht Nur wasserabweisend Reflektoren Großflächiges Logo Touchscreen kompatibel Ja. Funktion ist gut Maschinenwaschbar Ja, aber nur mit kaltem Wasser Nachhaltigkeit Keine Produktjahr 2023 Größen S bis XXL

Neben der Unisex Variante gibt es den Brisker auch als Frauen- und Jugendhandschuh Farben Schwarz, Grau, Blau, Gelb, Rot, Pink, Camouflage Preis UVP 34,50 Euro

Für wen und welchen Einsatzzweck ist der Handschuh geeignet

In erster Linie ist der 100% Brisker für Motocross und Mountainbike Fahrer gedacht. Doch im Prinzip funktioniert er für alle Situationen oberhalb des Gefrierpunktes gut und das zum kleinen Preis. Wer einen Wasserdichten Handschuh sucht, sollte sich für die Hydromatic Version des Brisker entscheiden. Ob der Slogan auf der Handinnenfläche euch motiviert, findet ihr am besten selbst heraus.

WEB: 100percent.com