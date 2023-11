Produktnews / eMTB: Mit dem Centurion No Pogo SL präsentieren die Schwaben ihr erstes Light eMTB. Ausgestattet mit einem Bosch SX Motor und 2,5 kg leichten Rahmen kommt es auf unter 19 kg und soll mit 150 mm Federweg und moderner Geometrie ein waschechtes All-Mountain für sportive E-Mountainbiker sein.

Leicht, leise und sportlich – das sind die Eigenschaften, die das brandneue Centurion No Pogo SL auszeichnen sollen. Das Light eMTB bringt bewährte Detaillösungen der Schwaben von Centurion mit und verpackt diese mit dem Bosch SX Motor in einem besonders leichten Gesamtpaket. Mit einem Gewicht von unter 19 kg (Rahmengewicht lackiert/montiert 2.500 g) zählt es zu den leichtesten eMTBs mit Boschs neuem Antrieb, die bis dato vorgestellt wurden.

Mullet-Laufräder und moderne Geometrie

Der komplett neu entwickelte Carbon-Rahmen gefällt mit seiner modernen Formensprache und einer eleganten Integration des vergleichsweise großen Bosch Performance SX Motors mit 55 Nm Drehmoment. Das kraftvolle und dennoch leichte Antriebssetup richtet sich mit einem 400-Wh-Akku an sportliche All-Mountain-Fahrerinnen und -Fahrer. Mit 150 mm Federweg an der Front und 145 mm am Heck sowie einem Mullet-Setup (29″/27.5″) ist das neue Centurion No Pogo SL hier durchaus modern und dürfte eine gute Balance zwischen Up- und Downhill und zwischen Komfort und Sportivität finden.

Range Extender und Flasche gleichzeitig möglich

Für ausgedehnte Tage im Sattel bietet das Bike Platz für einen Flaschenhalter und den optionalen Bosch Power More 250 Range Extender, die hintereinander im Rahmendreieck befestigt werden können. So kommt man auf 650 Wh Gesamtkapazität beim Akku und dürfte auch für einen ganzen Tag im Sattel bestens gewappnet sein.

Der optisch gelungene Rahmen kommt mit einem 4-Gelenker-Hinterbau mit einem Anti-Rise-Wert von über 100 %, unabhängig vom Gang. Ein kurzer Hinterbau und das 27.5″-Hinterrad sorgen für mehr Agilität und eine verbesserte Raderhebungskurve.

Minimalistische Optik und schöne Details

Die direkte interne Zugverlegung durch das Steuerrohr und eine integrierte Abdeckung des Steuersatzes macht optisch einiges her. Vielschrauber mögen darüber die Stirn runzeln, aber immerhin kann der Vorbau ohne das Öffnen der Leitungen ausgetauscht werden. Um Klappern auf ruppigem Terrain zu vermeiden, haben alle Kabel ihren eigenen Kanal im Inneren des Unterrohrs.

Das No Pogo SL bietet dank des kurzen Sitzrohrs eine erstklassige Einstecktiefe für Vario-Sattelstützen. Mit maximaler Versenkbarkeit können Sattelstützen mit großem Hub verwendet werden, um eine optimale Manövrierfähigkeit auf technisch anspruchsvollen und verblockten Trails zu gewährleisten. Der SAG-Indikator zwischen Sitzstrebe und Rocker macht die optimale Abstimmung einfach und effizient. Anhand der Markierungen lässt sich der SAG-Wert komfortabel im Sitzen ermitteln und ein individuelles Setup durchführen, um eine optimale Balance zwischen Sensibilität und Unterstützung zu erreichen.

Sportliche Geometrie

Modern und sportlich lesen sich die Abmessungen des neuen Centurion Light eMTBs. Angesichts der Ausrichtung als All Mountain überrascht der für heutige Verhältnisse etwas steilere Lenkwinkel ebenso wenig wie der nicht allzu lange Hauptrahmen. Schön ist das kurze Sitzrohr und der steile Sitzwinkel, der für eine zentrale und gut ausbalancierte Sitzposition sorgen dürfte.

S M L XL Sitzrohr (in mm) 400 420 445 460 Reach (in mm) 430 450 475 500 Stack (in mm) 616 625 639 652 Lenkwinkel (in °) 65.5 65.5 65.5 65.5 Sitzwinkel (in °) 76.5 76.5 76.5 76.5 Steuerrohr (in mm) 100 110 125 140 BB Drop (in mm) 30 30 30 30 Kettenstreben (in mm) 445 445 445 445 Radstand (in mm) 1186 1209 1241 1272

Ausstattungsvarianten, Gewicht und Preis

Zum Start wird das Centurion No Pogo SL in zwei Ausstattungsvarianten ab 7.999 Euro erhältlich sein. Beide teilen sich das Antriebssystem und den leichten Carbonrahmen, nur bei den verbauten Komponenten gibt es unterschiede. Während das Top-Modell R8000 mit Fox Factory Fahrwerk und kabelloser Sram AXS Transmission Gruppe daherkommt, gibt es am R6000 ein Select+ Fahrwerk aus dem Hause RockShox und eine mechanische Shimano XT Schaltgruppe. Beim Gewicht liegen nur 200 g zwischen den beiden Varianten (18,5 vs. 18,7 kg). Spannend: Centurion liefert das No Pogo SL serienmäßig mit leichten Schwalbe Aerothan Schläuchen aus.

Centurion No Pogo SL R8000i Antrieb: Bosch Performance SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Gabel: Fox 36 Factory Grip2

Dämpfer: Fox Float DPS Factory

Schaltung: Sram X0 Eagle Transmission

Bremse: Sram Code Stealth Ultimate 200/200mm

Laufräder: DT Swiss HX1501 Gewicht: 18,5 kg

Preis: 9.999 Euro

Centurion No Pogo SL R6000i Antrieb: Bosch Performance SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Gabel: RockShox Lyrik Select+

Dämpfer: RockShox Deluxe Select+

Schaltung: Shimano XT

Bremse: Shimano XT M8120 203/203mm

Laufräder: DT Swiss HX1700 Gewicht: 18,7 kg

Preis: 7.999 Euro

Web

www.centurion.de