TEST: Decathlon FL510 – das günstige Frontlicht mit StVZO-Zulassung überzeugt mit guter Ausleuchtung des Fahrweges. Wir testen die Fahrradbeleuchtung und zeigen, was sie kann.



Test der Decathlon FL510 – alle Infos & Daten zum Fahrradlicht im Überblick

Das Decathlon FL510 ist ein StVZO konformes Fahrradlicht mit fest verbautem Akku. Mit 19,99 € gehört es zur günstigsten Fahrradbeleuchtung in unserer Bestenliste. Das Material und die Verarbeitung wirken entsprechend weniger wertig, aber dennoch ordentlich. Das Kunststoffgehäuse wird mittels Drehverschluss auf der inkludierten Lenkerhalterung befestigt und sitzt dort stabil und sicher. Überraschend großflächig und gut zeigt sich die Ausleuchtung des Fahrweges – allerdings ist das Licht selbst mit 20 lux eines der schwächsten Modelle in unserem Testfeld. Decathlon gibt deshalb eine Fahrgeschwindigkeit von nur bis zu 15 km/h an. Mit IPX4 ist das Fahrradlicht nur spritzwassergeschützt – Nutzer sollten ihr Rad mit montierter Lampe also nicht im Dauerregen stehen lassen.

Datenblatt

Leuchtstärke 20 lux Leuchtmodi 2 (20 Lux – 10 Lux) Leuchtdauer 3 h – 6 h Ladezeit ca. 2 h Ladesteckeranschluss Micro USB Montagemöglichkeiten & Adapter Lenker Leistung Akku 750 mAh Ersatzakku Nein Fernbedienung Nein Gewicht mit Halterung 78 g StVZO Zulassung Ja Farbtemperatur Preis 19,99 €

Lieferumfang

Die Decathlon FL510 kommt auf einem plastikfreien Pappdisplay mit folgendem Lieferumfang:

Decathlon FL510 Fahrradlicht

Lenkerklemme mit Gummieinlagen für unterschiedliche Lenkerdurchmesser

USB-A auf Micro USB Ladekabel

Zubehör & Erweiterung

Leider bietet Decathlon kein weiteres Zubehör an.

Test: Die Decathlon FL510 im Einsatz

Montage und Befestigung

Montiert wird die Decathlon FL510 mittels Klemme auf Gummiunterlage am Fahrradlenker. Die Klemme wird mit einer Rädelmutter geschlossen und kann somit werkzeuglos montiert und demontiert werden. Die Montage des Fahrradlichts ist also einfach und intuitiv – innerhalb von ein bis zwei Minuten ist es erstmalig einsatzbereit. Am dünnen Teil des Lenkers haben wir einen festen Sitz eher unter Verwendung beider beiliegenden Gummi-Spacer erzielt. Die Lampe selbst wird nur aufgesteckt und um 90 Grad gedreht, dann rastet sie sauber in der Halterung ein.

Zum Lösen muss zusätzlich ein kleiner, gelber Hebel nach oben gezogen werden. Da die Lenkerhalterung drehbar ist, zeigt sich hier folgendes Problem: Beim Löseversuch dreht sich die Halterung mit. Um das zu verhindern, muss sie aktiv festgehalten werden. Das ist natürlich etwas fummelig, speziell mit Handschuhen. Die Decathlon FL510 sitzt trotz der etwas filigran wirkenden Lenkerhalterung vergleichsweise stabil und sicher, ein wackeln ist selbst auf Forstwegen kaum wahrnehmbar. Beim Handling allgemein ist ein wackeln aber schon deutlich wahrnehmbar.

Bedienung

Die Bedienung gestaltet sich recht einfach: Ein Gummitaster schaltet das Fahrradlicht ein; durch erneutes drücken wird in die zweite Helligkeitsstufe gewechselt. Zum ausschalten drückt man den Taster eine Sekunde lang. Leider gibt es keinerlei optischen Indikator des Tasters, so dass er bei wirklicher Dunkelheit nicht zu erkennen ist. Dementsprechend sucht man manchmal etwas. Speziell mit Handschuhen ist der Taster nicht so gut zu erfühlen, da er elegant und flach ins Gehäuse integriert ist. Wer auf der Suche zu fest drückt, verschiebt wiederum die Lenkerhalterung nach unten.

Akku & Laufzeit

Den leeren Akku kann der Nutzer über einen veralteten Micro-USB-Anschluss laden – hier wäre USB-C deutlich zeitgemäßer. Die Ladebuchse selbst ist unter einer großen Gummikappe sicher und dicht versteckt. Den Ladeprozess gibt Decathlon mit zwei Stunden an. Der Akku verfügt über 750 mAh. Bei voller Leistung mit 20 lux kommt man hier auf eine Laufzeit von 3 h. Die zweite Leuchtstufe halbiert die Leistung und kommt entsprechend auf 6 h Laufzeit. An kalten Wintertagen muss man hier wie bei allen akkubetriebenen Fahrradlichtern mit weniger rechnen. Eine kleine LED auf der Oberseite informiert bei jedem Schaltvorgang kurz über den Ladestand. Fällt dieser unter 30 min Restlaufzeit, so blinkt die LED rot.

Das Lichtfeld der Decathlon FL510

Angenehm fällt das Lichtfeld der Decathlon FL510 auf: Im Vergleich zu einiger Konkurrenz ist der Lichtkegel weniger hart beschnitten und leuchtet auch den Bereich unmittelbar vor dem Vorderrad ziemlich gut aus. Auch der seitliche, weiche Verlauf in die Dunkelheit überzeugt. Dies ist besonders für kurvenreiche Fahrten interessant, da auch der angesteuerte Bereich etwas Licht abbekommt. Für die Ferne setzt Decathlon bei der FL510 auf einen Spot-Bereich. Dieser ist deutlich heller, als der Nahbereich – dafür nimmt man aber Dinge in diesem Kegel sehr gut war. Der Übergang zum Nahbereich dürfte etwas weicher sein, aber das ist angesichts des geringen Preises jammern auf hohem Niveau.

Die 20 lux maximale Lichtausbeute sind vergleichsweise dunkel. Wer also mit Vollgas unbeleuchtete Straßen oder Feldwege fahren möchte, sollte eventuell zu einer stärkeren Fahrradbeleuchtung greifen. Daher gibt Decathlon wie erwähnt eine Geschwindigkeit bis 15 km/h an. Gemächliche Radler dürften aber gut klar kommen und in beleuchteter, urbaner Gegend reicht es allemal. Die zweite Leuchtstufe mit halber Leuchtkraft eignet sich eher nur für ein beleuchtetes Umfeld, beispielsweise durch Straßenlaternen. Oder für steile gemächliche Uphills in Dunkelheit.

Die Leuchtstufen im direkten Vergleich

Die nachfolgende Animation zeigt automatisch die zwei verschiedenen Helligkeitsstufen der Decathlon FL510.

