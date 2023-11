TEST: Decathlon ST510 – das preiswerte Frontlicht mit StVZO-Zulassung besticht durch unkomplizierte Montage und Flexibilität. Wir testen die Fahrradbeleuchtung und zeigen, was sie kann.



Test der Decathlon ST510 – alle Infos & Daten zum Fahrradlicht im Überblick

Das Decathlon ST510 ist ein StVZO konformes Fahrradlicht mit fest verbautem Akku. Es ist für 29,99 € erhältlich und gehört damit zu den günstigen Modellen unserer Bestenliste. Dementsprechend ist das Material und dessen Verarbeitung weniger hochwertig, als bei den teuren Kandidaten im Testfeld. Trotzdem gibt es hier keinen Grund zu meckern. Im Set enthalten ist auch ein Rücklicht – Käufer sind hier also gleich umfassend ausgerüstet. Praktisch ist auch die Lenkerhalterung mit stabilem Gummizug: Wer mehrere Fahrräder im Einsatz hat, kann das Fahrradlicht schnell und unkompliziert hin und her wechseln. Die Lichtausbeute ist mit 25 lux eher gering, daher gibt Decathlon auch eine Fahrgeschwindigkeit bis etwa 15 km/h an. Mit IPX4 ist das Fahrradlicht nur spritzwassergeschützt – Nutzer sollten ihr Rad mit montierter Lampe also nicht im Dauerregen stehen lassen.

Datenblatt

Leuchtstärke 25 lux Leuchtmodi 2 (25 Lux – 15 Lux) Leuchtdauer 2 h – 4 h Ladezeit ca. 2 h Ladesteckeranschluss Micro USB Montagemöglichkeiten & Adapter Lenker Leistung Akku 750 mAh Ersatzakku Nein Fernbedienung Nein Gewicht mit Halterung 62 g StVZO Zulassung Ja Farbtemperatur Preis 29,99 €

Lieferumfang

Die Decathlon ST510 kommt auf einem plastikfreien Pappdisplay mit folgendem Lieferumfang:

Decathlon ST510 Fahrradlicht

Lenkerklemme mit Gummispannriemen

USB-A auf Micro USB Ladekabel

Rücklicht mit Halterung fürs Sattelrohr

Zubehör & Erweiterung

Leider bietet Decathlon kein weiteres Zubehör an.

Test: Die Decathlon ST510 im Einsatz

Montage und Befestigung

Die Lenkerhalterung der Decathlon ST510 wird mittels breitem, robustem Gummiband am Lenker befestigt. Dabei lassen sich verschiedene Ösen für unterschiedliche Lenkerdurchmesser an einem Haken einhängen. Die Halterung ist somit in Sekundenschnelle montiert – selbiges gilt übrigens auch für das inkludierte Rücklicht.

Der Lampenkörper selbst wird einfach auf die Halterung aufgesteckt und rastet sauber ein. Zum lösen muss ein kleiner Hebel betätigt werden. All das funktioniert auch mit Handschuhen gut – die Decathlon ST510 ist entsprechend wintertauglich. Die Lenkerhalterung sitzt fest und sicher am Lenker – dafür muss man bei der Montage aber etwas Kraft aufbringen, um den Gummiriemen eng sitzend einzuhängen. Die Lampe selbst wackelt dank ihres geringen Gewichtes praktisch nicht, auch nicht auf Forstwegen.

Bedienung

Die Bedienung der Decathlon ST510 ist recht einfach: Ein Gummitaster schaltet das Fahrradlicht ein, durch erneutes drücken wird zur zweiten Helligkeitsstufe gewechselt. Ein drittes Drücken des Tasters schaltet die Lampe wieder aus. Das hat allerdings den Nachteil, dass man beim Wechsel von der schwachen in die starke Leuchtstufe kurzzeitig im dunkeln fährt. Dies ist gewöhnungsbedürftig und nicht ganz ungefährlich – man sollte es immer im Hinterkopf haben. Der Taster selbst ist nicht beleuchtet – das hat zur Folge, dass er in richtiger Dunkelheit kaum wahrnehmbar ist. Dementsprechend sucht man manchmal etwas. Im Dämmerlicht oder bei Straßenbeleuchtung ist dies weniger problematisch, da sich der Taster hier noch durch seine graue Farbe abhebt. Mit Handschuhen ist der Taster nicht immer gleich zu erfühlen. Nachteilig wirkt sich bei der Bedienung die Befestigung mittels Gummiband aus: Bei festem Drücken wackelt die Lampe ganz schön, verstellt hat sie sich während unseren Testfahrten aber nicht.

Akku & Laufzeit

Decathlon gibt den Ladeprozess für die ST510 mit 2 h an. Die Ladebuchse selbst findet man unter einer winzigen Gummiabdeckung, deren Handling etwas fummelig ist. Über einen veralteten Micro-USB-Anschluss wird der 750 mAh Akku geladen – USB-C wäre hier deutlich zeitgemäßer. Mit der maximalen Leuchtstärke von 25 lux kommt das Fahrradlicht auf eine Laufzeit von 2 h. Die zweite und schwächere Leuchtstufe kommt mit 15 lux auf eine Laufzeit von 4 h. An kalten Wintertagen muss man aber wie bei allen akkubetriebenen Fahrradlichtern mit weniger rechnen. Neigt sich der Akkustand dem Ende zu, so kündigt sich das durch rotes Leuchten des Tasters an.

Das Lichtfeld der Decathlon ST510

Das Lichtfeld der Decathlon ST510 beschränkt sich auf das Nötigste, das geschieht jedoch ziemlich gut. Die Fahrbahn wird sehr gleichmäßig ausgeleuchtet, der Lichtstrahl ist effektiv fokussiert. Das war es aber auch – Seitenstreifen und Kurven bleiben dunkel. Immerhin bekommt aber der Bereich direkt vor dem Vorderrad etwas Licht durch indirekte Strahlung ab. Das Licht eignet sich also besonders für Radfahrer, die wenig Kurven auf ihren Routen vorfinden und eher urban unterwegs sind. Denn im städtischen Bereich sind Straßen meist auch durch Straßenlaternen zusätzlich beleuchtet.

Die 25 lux sind im Vergleich zu unseren hellsten Testkandidaten recht dunkel – dafür kostet die ST510 aber auch nur einen Bruchteil davon. Aus diesem Grund gibt Decathlon wie erwähnt eine Geschwindigkeit bis 15 km/h an. Gemütliche Radler sollten aber besonders im Urbanen gut damit klar kommen. Die zweite Leuchtstufe mit etwas mehr als halber Leistung beschränkt sich primär auf ein beleuchtetes Umfeld. Oder auf steile gemächliche Uphills in Dunkelheit. Bei unseren Testfahrten haben wir uns aber auch bei höheren Geschwindigkeiten nicht unwohl gefühlt.

Die Leuchtstufen im direkten Vergleich

Die nachfolgende Animation zeigt automatisch die zwei verschiedenen Helligkeitsstufen der Decathlon ST510.

