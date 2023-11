Test: Vor einigen Wochen hat der Schweizer Laufradspezialist DT Swiss eine Bandbreite an neuen Modellen vorgestellt. Besonderheit dabei ist, dass diese auf beste Performance in den verschiedenen Bereichen ausgelegten Laufräder dennoch mit einer Aluminium Felge kommen. Mit den DT Swiss A 1800 Spline 30 Laufrädern hat man zudem ein echtes Highlight unter den Neuheiten, denn für dieses Modell wurde die Felgenform aerodynamisch optimiert, was bei Alu-Modellen nur extrem selten bis nie der Fall ist. Wir haben die neuen DT Swiss Alu-Aero Laufräder getestet und zeigen euch, was die A1800 Spline 30 drauf haben.

Radsportler aus allen Bereichen werden, auch wenn es nur um Feierabendrunden oder Sonntagsfahrten geht, immer ambitionierter und stellen aus diesem Grund auch immer höhere Ansprüche an das Material. Dennoch will nicht jeder auf Profimaterial zurückgreifen oder den Geldbeutel zu sehr strapazieren. Genau an diese Fahrer richten sich die DT Swiss A 1800 Spline 30 Laufräder, denn sie vereinen aerodynamische Performance und Zuverlässigkeit auf der Straße, denn diese aerodynamisch optimierten Alu-Laufräder kombinieren Schweizer Ingenieurskunst mit hochwertigen Materialien, um ein erstklassiges Fahrerlebnis zu bieten.

DT Swiss A 1800 Spline 30 – Aerodynamisches Design aus Alu

Die DT Swiss A 1800 Spline Laufräder wurden speziell für aerodynamische Effizienz entwickelt. Das tiefprofilige Felgendesign mit 30mm reduziert den Luftwiderstand und sorgt für eine geschmeidigere Fahrt bei höheren Geschwindigkeiten. Neben der Felge sorgen innen liegende Nippel und Aero-Speichen für eine optimale Aerodynamik.

Die DT Swiss Alu-Aero Laufräder im Test

DT Swiss ist für seine hochwertigen Felgen, Speichen wie Naben und deren präzise Verarbeitung bekannt. Die A 1800 Spline Laufräder sind hier keine Ausnahme. Selbst unter anspruchsvollen Bedingungen dürften die Alu-Aero Laufräder so einigen Herausforderungen standhalten. Ein kleiner optischer Makel der uns ins Auge springt ist eine Naht an der Felge, die etwas heraussteht, ansonsten haben wir auf den ersten Blick nichts zu meckern.

Der technische Aufbau unseres Test-Laufrads gibt ebenfalls wenig Anlass für negative Zeilen, denn ohne Seiten- und Höhenschlag sind die Laufräder mittig zentriert und verfügen über eine hohe Speichenspannung. Gepaart mit einer ansprechenden Seitensteifigkeit resultiert daraus eine sehr präzises Handling und ein direktes Ansprechverhalten, was an die DT Swiss Topmodelle aus Carbon erinnert.

Durch das Tubeless Ready Setup waren die Laufräder schnell Fahrtauglich gemacht, allerdings mussten wir nach kurzer Zeit noch einmal zusätzlich Abdichten. Nichtsdestotrotz konnten wir während der Fahrten von den Vorteilen eines verbesserten Pannenschutzes profitieren und uns durch das geschmeidigere Rollverhalten überzeugen lassen. Ebenfalls deutlich angenehmer als bei vielen anderen Aero-Laufrädern sind die 30mm hohen Alu-Felgen, welche sich von Seitenwind oder höheren Geschwindigkeiten nicht aus der Bahn bringen lassen.