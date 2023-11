Fahrrad Reifenheber Test: Der Wolf Tooth 8-Bit Tire Lever + Rim Dent Remover ist direkt mit zwei Funktionen ausgestattet. Auf der einen Seite befindet sich ein Kunststoff-Reifenheber, an dem anderen Ende ein Werkzeug aus Aluminium zum Entfernen von Beulen aus Metallfelgen. Ein echter Tausendsassa unter den Reifenhebern?

Wolf Tooth 8-Bit Tire Lever + Rim Dent Remover: Erster Eindruck

Der Reifenheber ist für den alleinigen Einsatz oder die Kombination mit anderen Multitools des 8-Bit-Systems konzipiert. Die Multitools aus der Serie lassen sich zusammenstecken, eine zuverlässige Fixierung sollen die integrierten Magnete sicherstellen. Die Verarbeitung ist sehr gut und zeugt von einem hohen Qualitätsgedanken. Auf gleichem Level überzeugt das angenehme Griffgefühl. Der Daumen findet abhängig von der Arbeit entweder in der Griffmulde oder auf den Querrillen Halt. Im Gegensatz zu vielen Reifenhebern, die direkt als Satz kommen, muss der Wolf Tooth 8-Bit Tire Lever + Rim Dent Remover ohne jegliche Unterstützung seine Qualitäten unter Beweis stellen.

Die Fahrrad-Reifenheber im Test

Die stabile Konstruktion und die Länge von 147 Millimetern ermöglichen einen sehr hohen Krafteinsatz, dem sich selbst hartnäckige Reifen beugen müssen. Allerdings wird gerade beim Abhebeln solcher Reifen ein zweiter Hebel mit einer dünneren Schaufel benötigt. Als alleiniges Werkzeug kann der Reifenheber in solchen Fällen seine Stärken nicht ausspielen. Auch der fehlende Speichenhaken ist in diesem Zusammenhang nicht förderlich. Richtig Punkte macht der Fahrrad-Reifenheber mit dem Rim Dent Remover. Die der Felgenaußenwand zugewandten Seite ist verlängert und erlaubt so ein schonendes Entfernen von Dellen. Wichtig: Das Werkzeug darf NICHT bei Carbon- oder Aerofelgen zum Einsatz kommen!

Werbung Pivot Shuttle AM

Wolf Tooth 8-Bit Tire Lever + Rim Dent Remover im Detail