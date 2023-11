Verlosung: Der Mase Safety Airding Tour Fahrradairbag Rucksack soll mit seiner innovativen Airbag-Technologie Funktionalität und Sicherheit für Fahrradfahrer vereinen und verspricht so das Fahrradfahren deutlich sicherer zu gestalten und vor schlimmeren Verletzungen als Folgen eines Unfalls zu schützen. Gemeinsam mit Mase Safety verlosen wir einen Airding Tour Fahrradairbag Rucksack im Wert von 790 Euro.

Der Mase Safety Airding Tour Fahrradairbag Rucksack präsentiert sich nicht nur als Schutzmaßnahme, sondern auch als praktischer Begleiter für Radfahrer, die Sicherheit und Komfort gleichermaßen schätzen. Eine Investition in die eigene Sicherheit, die das Fahrradfahren um ein zusätzliches Schutzniveau bereichert. Denn im Fall eines Unfalls, wobei der Airbag automatisch ausgelöst wird, schützt der integrierte Face Airbag das Gesicht, insbesondere die Jochbeine, die Halswirbelsäule, die Schlüsselbeine und Teile des Oberkörpers. Der aufgeblasene Airbag ist prall und verhindert schlimmere Verletzungen wie ein Schleudertrauma oder einen Genickbruch, da der Airbag den ganzen Nacken umschließt und fixiert ohne den Fahrer dabei zu verletzen. Zusätzlich zum Airbag ist der Airding Tour mit einem leichten Rückenprotektor ausgestattet, der bei Stürzen die Wirbelsäule zusätzlich schützt.



Mit gerade einmal 1.100 Gramm ist der Mase Safety Airding der leichteste Fahrradairbag Rucksack der Welt. Durch sein geringes Gewicht eignet er sich besonders für all jene Fahrradfahrer, die mit minimalem Gewicht unterwegs sein wollen. Um dies zu erreichen wurde jedes Detail auf ein Minimum reduziert ohne dabei den Sicherheitsaspekt in irgendeiner Form zu vernachlässigen. So wurde beispielsweise anstelle eines singulären Hüftgurts dieser mit dem Trägersystem kombiniert oder die Seitenwände der Rucksacks in einem besonders leichten Stretch Material integriert.

Neben dem Sicherheitsaspekt bietet der Airding Tour Rucksack ausreichend Stauraum für persönliche Gegenstände. Mehrere Taschen und Fächer ermöglichen die praktische Organisation von Wasserflaschen, Snacks und sogar einem Laptop und machen den Rucksack so nicht nur für sportive Radler, sondern auch für Penlder zum perfekten Begleiter. Mit ergonomischem Schnitt und anpassbaren Gurten bietet er eine bequeme Passform für alle Fahrer.

