Produktnews: Seit Tadej Pogacar in die WorldTour zum Team UAE Emirates gewechselt hatte, ist er mit den Helmen von MET unterwegs. Natürlich waren die MET Helme bei nicht weniger als zwei Tour de France Gesamtsiegen und Erfolgen bei ettlichen prestigeträchtigen Rennen mit von der Partie. Um diese Partnerschaft, welche bereits in die sechste Saison geht, zu ehren hat der Hersteller den MET Trenta 3k Carbon in einer speziellen Tadej Pogacar Limited Edition vorgestellt.

Dank eines innovativen Produktionsprozesses, welcher von MET selbst entwickelt wurde, ist keiner der neuen Helme in der Limited Edition wie der andere, denn durch diesen Prozess ist die Farbgebung komplett individuell. Das Trenta 3K Carbon-Design besteht aus einer Kombination separater Polycarbonatschalen, wobei die Kombination dieser Schalen einzigartige Elemente schafft.

Die Konstruktion des MET Trenta 3K Carbon Mips® entspricht dem höchsten Niveau auf dem Markt. Das MET Forschungs- und Entwicklungsteam hat sich die Eigenschaften von Carbon zunutze gemacht, welche es ermöglichen, die Dichte des EPS-Schaums um 20 % zu reduzieren, ohne die Fähigkeit des Helms zur Energieabsorption zu beeinträchtigen. Das Ergebnis ist eine leichte und dennoch leistungsfähigere Schale, die einen neuen Standard für belüftete Helmdesigns setzt.

Für kompromisslosen Schutz und beste Sicherheit kommt auch die Mips AIR-Technologie zum Einsatz, welches eines der das leichtesten und fortschrittlichsten Rotationsmanagementsysteme ist. Mips AIR wurde speziell als leichtes System entwickelt und konzipiert, um die Rotationsenergie zu reduzieren, die bei bestimmten Winkelstößen auf den Kopf übertragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Mips-Käfigen ist das System direkt in die Polsterung des Trenta 3k Carbon integriert und ermöglicht eine relative Bewegung von 10–15 mm zwischen der energieabsorbierenden Schicht und der Polsterung.

MET Trenta 3K Carbon – Tadej Pogacar Edition

Größen: S (52-56cm) | M (56-58cm) | L (58-61cm)

Gewicht: 225 Gramm (Größe M)

225 Gramm (Größe M) Preis: 330 Euro

WEB: met-helmets.com