Radsport: Fem van Empel und Michael Vanthourenhout haben sich in Pontchâteau den EM-Titel gesichert. Die Niederländerin gewann souverän und deutlich als Solistin, während der Belgier bis zum letzten Meter kämpfen musste.

Michael Vanthourenhout darf sein EM-Trikot weitere zwölf Monate tragen. Der Belgier verteidigte seinen Titel in Pontchâteau erfolgreich vor dem Briten Cameron Mason und dem Niederländer Lars van der Haar. Dabei schien der Vorjahressieger gar nicht unbedingt der schnellste Mann auf dem Parcours zu sein – dafür aber der konstanteste. Ohne sich einen einzigen Fehler zu leisten, wehrte er alle Angriffe souverän ab. Viele seiner Konkurrenten waren zeitweise schneller als er, fielen jedoch durch eigene Schwächephasen, Unkonzentriertheit oder Stürze dann doch wieder zurück. Der Belgier Jente Michels darf sich in der Klasse U23 über den Titel freuen. Bei den Junioren jubelt der Franzose Aubin Sparfel.

Die Dominatorin des Cyclocross der Frauen heißt seit geraumer Zeit Fem van Empel. Die Niederländerin ist aktuell nicht nur amtierende Landesmeisterin und Weltmeisterin, sondern jetzt auch Europameisterin. Schon in der ersten Runde konnte sie sich von ihren Konkurrentinnen lösen und als Solistin triumphieren. Damit jubelt sie in dieser Saison zum siebten Mal im siebten Rennen nach einer Solofahrt. Dahinter dürfen sich ihre Landsfrau Carmen Alvarado und die Italienerin Sara Casasola über Silber bzw. Bronze freuen. In der Klasse U23 krönte sich Top-Favoritin Zoe Backstedt aus Großbritannien zur Europameisterin. Bei den Juniorinnen gewann die Französin Célia Gery.

