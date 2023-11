Radsport: In dieser Saison ist Georg Zimmermann der Durchbruch gelungen. Mit einem Etappensieg beim Critérium du Dauphiné – und fast einem weiteren bei der Tour de France – ist er endgültig in der WorldTour angekommen.

Georg Zimmermann krönt seine Flucht

Es sah nicht gut für Georg Zimmermann (Intermarché – Circus – Wanty) aus, als er am 9. Juni auf dem Weg nach Crest-Voland nur wenige Meter vor der Ziellinie von seinem Verfolger Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) wieder eingeholt wurde. Die beiden waren auf der sechsten Etappe des Critérium du Dauphiné gemeinsam in der Fluchtgruppe unterwegs, als sich der Deutsche auf und davon machte, dann aber doch wieder von seinem französischen Kollegen gestellt wurde. Alles sah nach einem Heimsieg aus – aber Georg Zimmermann sah das anders. Noch einmal bündelte der mittlerweile 26-Jährige all seine Kräfte. Burgaudeau musste schließlich klein bei geben und der Deutsche durfte seinen ersten Sieg auf WorldTour-Ebene feiern. Im Velomotion-Interview gab er schließlich zu, dass er seinen Kontrahenten ganz bewusst wieder herankommen ließ. Er war sich sicher, ihn dann im Sprint zu bezwingen. Dass diese Leistung kein Einzelfall war, bewies Georg Zimmermann nur wenige Wochen später bei der Tour de France, als er sich auf der zehnten Etappe nach Issoire nur Pello Bilbao (Bahrain – Victorious) geschlagen geben musste.

Wohin kann sich der Deutsche noch entwickeln?

Zweifelsohne war Georg Zimmermann auch schon in den Vorjahren als starker Kletterer und unermüdlicher Ausreißer bekannt. In dieser Saison jedoch ist ihm der Durchbruch gelungen. Zahlreiche wirklich gute Fluchtversuche reihen sich aneinander. Blicken wir auf das PCS Ranking von procyclingstats.com, dann sehen wir: Seit 2018 hat sich der Deutsche tatsächlich jedes Jahr gesteigert. Stellt sich also die Frage: Wohin kann sich Georg Zimmermann in Zukunft noch entwickeln? Bleibt er der Fahrertyp, der gern in die Fluchtgruppe springt und als Ausreißer auf vereinzelten Etappen sein Glück versucht? Oder arbeitet er an seiner Zeitfahr-Schwäche, um zukünftig bei einer Rundfahrt auch in der Gesamtwertung mitzumischen? Ganz egal welchen Weg der Augsburger einschlagen wird … seine Fans dürfen sich auf weitere spannende Auftritte von ihm freuen.