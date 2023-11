Radsport: Marc Hirschi ist im Jahr 2023 der Sprung zurück an die Weltspitze gelungen. Der Schweizer überzeugte nicht nur als starker Helfer für seine Kapitäne, sondern war selbst auch erfolgreich.

Marc Hirschi feiert 6 Saisonsiege

Als Zwölfter in der UCI-Rangliste und als Neunter im PCS-Ranking hat sich Marc Hirschi in der Saison 2023 an der Weltspitze zurückgemeldet. Der Schweizer gewann sieben Radrennen, darunter die Rundfahrten in Ungarn und Luxemburg, sowie das italienische Eintagesrennen Coppa Sabatini. Beeindruckend aber ist nicht nur die Zahl seiner Siege, sondern die seiner Top-Platzierungen. Insgesamt gelang es ihm im Jahr 2023 28x unter die ersten Zehn zu fahren, davon 13x aufs Podium. Marc Hirschi hat damit bewiesen, dass er wieder als Siegfahrer eingesetzt werden kann – und von seinem Team auch so gesehen wird. Gleichzeitig überzeugte er bei einwöchigen Rundfahrten als Helfer für Adam Yates oder Juan Ayuso und bei Eintagesrennen sogar für Tadej Pogacar. Bei einer Grand Tour wurde der Schweizer jedoch nicht eingesetzt – was sich 2024 vermutlich ändern wird.

Die schwierigste Zeit liegt in der Vergangenheit

Im Jahr 2020 ging der Stern von Marc Hirschi auf. Bei der Tour de France gewann er eine Etappe. Im Trikot der damals noch deutschen Mannschaft DSM wusste der Schweizer auf hügeligen Teilstücken zu überzeugen. Ende des Jahres gewann er sogar den Flèche Wallonne. Er stieg auf zu einem der gefragtesten Profis des Pelotons. Schließlich sicherte sich das UAE Team Emirates die Dienste des mittlerweile 25-Jährigen. Doch dann schlitterte Hirschi in eine Krise. 2021 gewann er nur ein einziges Rennen. Immer wieder traten seine Hüft-Probleme auf. So musste er sich schließlich operieren lassen. Und der Weg zurück war kein leichter. 2022 stand er bereits wieder 4x ganz oben auf dem Podium, insgesamt waren seine Leistungen jedoch weiterhin schwankend. Nun scheint er den Weg zurück an die Weltspitze gefunden zu haben. Auf einen weiteren WorldTour-Erfolg wartet der Schweizer aber immer noch – und das seit mittlerweile über drei Jahren.