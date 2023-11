Radsport: Deutschlands Radsportler des Jahres ist unsere deutschsprachige Nummer 4 der Saison 2023. Nico Denz gewann unter anderem zwei Etappen beim Giro d’Italia. Ihm gelang damit der endgültige Durchbruch.

Nico Denz überzeugt beim Giro d’Italia

Zum ersten Mal in seiner Karriere ist Nico Denz zu Deutschlands „Radsportler des Jahres“ gewählt worden. In unserem Ranking schafft es der 29-Jährige auf Rang vier. Mit seinen zwei Etappensiegen beim Giro d’Italia fuhr er sich nicht nur in die Herzen vieler deutschen Fans. Nachdem er fünf Jahre zuvor so knapp an einem Tageserfolg in Italien vorbeischrammte, gelangen ihm 2023 gleich zwei Erfolge binnen drei Tagen. Sowohl auf dem zwölften, als auch auf dem 14. Teilstück konnte sich Nico Denz aus einer Ausreißergruppe heraus durchsetzen. Für ihn hat sich der Wechsel zum deutschen Team Bora – hansgrohe also auf jeden Fall gelohnt.

Treuer Helfer & Siegfahrer

Die Entwicklung von Nico Denz entspricht definitiv nicht dem Standard eines deutschen Fahrers. 2013 unterschrieb er bei der Chambéry Cyclisme Formation, dem Nachwuchsteam der französischen Equipe AG2R. Dort durfte er 2014 als Trainee erste Profiluft schnuppern, wurde jedoch nicht fest für die kommende Saison verpflichtet. Erst im August 2015 war es soweit. Als 21-Jähriger bestritt er sein erstes WorldTour-Rennen. Wirklich durchsetzen konnte er sich in Frankreich aber erst in den Jahren danach. 2020 wagte er den Schritt zu Sunweb, später DSM, ehe es ihn zur Saison 2023 zum deutschen Rennstall Bora – hansgrohe zog. Und das war ein Match. Er passt wie die Faust aufs Auge zur Philosophie von Teamchef Ralph Denk. Der weiß zu schätzen, dass Nico Denz als treuer Helfer stets für seine Teamkollegen da ist – und an manchen Tagen sogar selbst zum Siegfahrer mutieren kann.