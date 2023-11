Radsport: Phil Bauhaus hat sich in den vergangenen Jahren stetig verbessert. Mittlerweile darf der 29-Jährige als bester deutscher Sprinter bezeichnet werden. Bei uns schafft er es im Ranking auf Rang 9.

Bauhaus fährt eine starke erste Tour de France

Kaum zu glauben, aber Phil Bauhaus ist im Alter von 29 Jahren tatsächlich seine erste Tour de France gefahren. Der Sprinter vom Team Bahrain – Victorious hat sich dabei aber äußerst gut präsentiert. Er fuhr 3x aufs Podium und schrammte vor allem auf der dritten Etappe hinter Jasper Philipsen nur knapp an seinem ersten Tour-Etappensieg vorbei. Insgesamt 14x gelang ihm in dieser Saison ein Sprint unter die Top 5. An der Konstanz gemessen, zählt Phil Bauhaus damit zu den stärksten Sprintern der Welt.

Erster und einziger Saisonsieg in Australien

Trotz seiner vielen guten Resultate reicht es in unserem Top 10 Ranking für Phil Bauhaus nur für Rang 9. Denn jubeln durfte er über einen Sieg tatsächlich nur ein einziges Mal – und das direkt zu Beginn der Saison. Bei der Tour Down Under gewann er die erste Etappe mit Start und Ziel in Tanunda. Bleibt Phil Bauhaus auch 2024 so konstant wie in diesem Jahr, dürften in der kommenden Saison aber einige Siege folgen.