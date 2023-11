Specialized NeoShell Handschuhe im Test: In unserer Liste mit den besten Fahrradhandschuhen für den Herbst und Winter nehmen wir heute den Specialized NeoShell genauer unter die Lupe. Minimalisten werden Ihn lieben, jedoch nicht im tiefsten Winter.

Mit so wenig Material wie möglich vor Wind und Kälte schützen, dass war die Zielsetzung von Specialized bei diesem Handschuh. Hierbei haben sie auf die NeoShell Membran von Polartec gesetzt. Die elastische, atmungsaktive und wasserdichte Membran kommt an der Oberhand zum Einsatz und garantiert einer Wassersäule von 10.000mm standzuhalten. Allerdings verzichtet Specialized in diesem Bereich auf eine Isolationsschicht. Die Handinnenfläche besteht aus AX Suede, einem abriebfesten und wasserabweisendem Kunstleder. Die Innenseite ist an dieser Stelle mit einem leichten Fleece bezogen. Auf Silikonprints und großflächige Reflektoren hat man bei den NeoShell Gloves verzichtet. Der Neopren Schaft ist mit einem Klettverschluss versehen.

Praxistest der Specilized NeoShell Gloves

Der minimalistisch gehaltene Handschuh, ist im Vergleich zu anderen Schlechtwetterhandschuhen sehr dünn und leicht. Trotzdem fühlt er sich robust an und gibt einem das Vertrauen mit ihm bei schlechtem Wetter vor die Tür gehen zu können. Hinsichtlich Verarbeitung gibt es hier nichts zu meckern. Jedoch fällt der Handschuh bei der Größe klein aus, sodass wir eine Nummer größer empfehlen.

Mit Hilfe des Klettverschluss lässt sich der NeoShell Handschuh schnell und einfach anziehen. Einmal angezogen, fällt sofort die sehr gute Bewegungsfreiheit positiv auf. Auch das Griffgefühl am Lenker ist sehr direkt und erinnert an einen Sommerhandschuh.

Wind und Regen haben hier keine Chance. Bei nassen und stürmischen Ausfahrten im Temperaturbereich um die 8°C funktionieren die NeoShell Gloves super. Die Hände bleiben trocken und das Klima im Handschuhinneren bleibt angenehm.

Isolation Dünnes Fleece an der Innenhand.

Keine Isolationsschicht an der Oberhand Winddicht Ja Wasserdicht Ja bis 10.000mm Wassersäule Reflektoren Keine großflächigen Reflektoren.

Kleines Specialized Logo reflektierend Touchscreen kompatibel Ja. Funktion ist gut Maschinenwaschbar Ja Nachhaltigkeit Keine Produktjahr 2023 Größen XS bis XXL, für Männer und Frauen in separaten Größen erhältlich Farben Schwarz Preis UVP 50,00 Euro

Für wen und welchen Einsatzzweck ist der Handschuh geeignet

Wird es draußen ungemütlich, sind die NeoShell Gloves der ideale Begleiter für sportliche Fahrer, die im oberen Pulsbereich unterwegs sind. Unterhalb der 5°C Grenze ist der Handschuh dann aber nur noch etwas für die Hartgesottenen.

WEB: specialized.com