Produktnews: Mit dem Sinken des Thermometers, der kühleren Luft und den farbenfrohen Blättern, die sich in den Bergen schon langsam in strahlendem Weiß kleiden, ist es an der Zeit, sich auf die kommende Wintersaison vorzubereiten. Doch für begeisterte Radsportler bedeutet das keineswegs, ihre Räder für den Winterschlaf einzumotten. Im Gegenteil, mit der passenden Winterausrüstung ist man auch zu dieser Jahreszeit bestens aufgestellt, egal ob auf den Trails, der Straße oder dem Weg zur Arbeit – denn die kalte Jahreszeit kann auf dem Fahrrad genauso viel Freude bereiten wie der Sommer. Der deutsche Hersteller Vaude ist hier genau der richtige Ansprechpartner, wenn es um die passende Bekleidung für die nassen und kalten Monate geht. Wir haben einen Blick auf die Vaude Winterkollektion 2023/24 geworfen und zeigen euch einige Highlights.

Die Highlights der Vaude Winterkollektion 2023/24 bieten nicht nur die nötige Funktionalität, um Radfahrer warm und trocken durch die kalten Monate zu bringen, sondern setzen auch einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit.

Vaude Comyou Regenjacke – Die Wahl der Pendler

Die Vaude Comyou Regenjacke ist speziell für wetterfeste Ganzjahres-Pendler konzipiert. Diese atmungsaktive, wasser- und winddichte 2,5-Lagen-Regenjacke zeichnet sich durch ihre verstaubaren Notfall-Fäustlinge, regulierbaren Ärmelabschlüsse und eine helmkompatible Kapuze aus. Das umweltfreundliche Material wird aus recycelten Autoreifen hergestellt und leistet somit auch einen Beitrag zur Lösung des Abfallproblems. Dank Vaudes zertifiziertem Massenbilanzverfahren wird recyceltes Öl aus Altreifen der Polyamid-Herstellung zugeführt, was das Garn genauso leistungsstark und elastisch wie herkömmliches Polyamid aus Rohöl macht. Die Comyou Regenjacke trägt stolz das Green Shape-Label.

Vaude Cyclist Multifunktionsrucksack – Organisiert und Umweltfreundlich

Der Cyclist Multifunktionsrucksack ist ein wahrer Alleskönner für den täglichen Einsatz im Büro und Alltag. Mit seinen umfangreichen Fächern und Halterungen bietet er ausreichend Platz für Wertsachen und andere Utensilien. Der Urban Cyclist Pack besticht besonders durch seine Raumaufteilung und viel Stauraum für Wertsachen. Mit bis zu 27 Liter Fassungsvermögen und einer integrierten Rückenverstärkung bietet der Rucksack Packstabilität. Für ausreichend Belüftung sorgt ein Ventilationskanal am Rückensystem. Am reflektierenden Webband im unteren Drittel des Rucksacks kann noch weiteres Equipment befestigt werden. Eine integrierte Regenschutzhülle sorgt dafür, dass die Ausrüstung selbst bei stärkerem Regen geschützt bleibt. Dieser Vaude Rucksack besteht neben seinen technischen Features fast komplett aus recyceltem Material und ist mit dem Green Shape-Label versehen.

Vaude All-year Moab Bib Pants – Für Trail-Fans

Die All Year Moab Bib Pants ist die ideale Wahl für passionierte Mountainbikerinnen, die sich von Kälte, Wind und Nässe nicht von einem Run auf den geliebten Trails abbringen lassen. Diese Bib Pants bietet eine innovative Bundlösung ohne Reißverschluss, die für einen sicheren und bequemen Sitz sorgt. Dank des verstärkten Materials im Gesäßbereich schützt die Hose zusätzlich vor Spritzwasser. Zudem lässt sich die Vaude All-year Pant mit Protektoren tragen und ist aus recycelten PET-Plastikflaschen hergestellt, weshalb auch hier das Green-Shape-Label von Vaude verliehen wurde.

Vaude Kuro Full-Zip Fahrrad Isolationstrikot

Das Kuro Full-Zip Fahrrad Isolationstrikot ist ein absolutes Muss für Radfahrer, die auch im Winter auf ihren Touren unterwegs sein möchten. Dieses Trikot bietet dank der wattierten und atmungsaktiven Zonen Wärme ohne Hitzestau und ist wind- und wasserabweisend. Das kleine Packmaß und ein geringes Gewicht von gerade einmal 255 Gramm lassen nicht auf den 80%-igen Windschutz schließen. Im Vergleich zu Westen bietet das Kuro Trikot auch Schutz in den Schulterbereichen und an den Oberarmen. Ein leichtes Strickmaterial unter den Armen zieht sich bis in den Rücken und bringt im Verbund mit dem perforierten, stretchigen Futtermaterial eine erhöhte Atmungsaktivität und Beweglichkeit mit sich. Auch bei diesem Highlight der Vaude Winterkollektion 2023/24 wurde auf die Verwendung von Nachhaltigenmaterialien geachtet.