45NRTH Nokken: Die aus Minnesota stammende Marke 45NRTH kennt sich mit extremen Wintern aus. Gegen die von eisiger Polarluft dominierten Winter hat 45NRTH den Nokken Handschuh entwickelt. Dieser ist für den Temperaturbereich von -3 bis 7°C ausgelegt und kommt dabei mit einer recht dünnen Isolierung aus.

Als Isolierstoff kommt ein Gemisch aus Merinowolle und Polyester zum Einsatz. Die Außenhaut besteht aus einem wasser- und windabweisenden Softshell Schicht an der Oberhand und einem AX Suede Kunstleder in der Innenhand. Silikonprints am Daumen und Zeigefinger sollen die Kontrolle an der Bremse und den Schalthebeln verbessern. Ein weiterer Silikonprint am verlängerten Neoprenschaft soll ein verrutschen des Jackenärmel verhindern.

Weich und geschmeidig – Merino sei Dank

Hält man den hochwertig verarbeiteten 45NRTH Nokken zum ersten Mal in den Händen, fällt sofort auf, dass dieser sich sehr weich und angenehm anfühlt. Auch im Inneren fühlt sich alles weich an, dabei fallen die spürbaren Nähte an den Fingern nicht negativ auf. Ebenfalls schmiegt sich der Schnitt der Handschuhe in das harmonische Bild. Jedoch fällt der Handschuh in der Passform etwas kleiner aus, sodass wir hier eine Nummer größer empfehlen. Das An- und Ausziehen des Nokken gelingt ohne große Mühe.

Werbung Pivot Shuttle AM

Im Einsatz bleibt auch am Lenker das angenehme Griffgefühl bestehen, es geht aber zu Lasten eines direkten Griffgefühl. Auch das Bedienen der Schaltelemente und Bremshebel funktioniert im Prinzip ganz gut, jedoch neigt der Handschuh sich an den Fingern leicht zu verdrehen, wodurch beim Bedienen der Elemente zwischen Finger und Hebel bzw. Schalter sich dann eine Naht befindet. Die Stärke des Nokken liegt in seiner angenehmen Isolierung, diese Schütz zuverlässig gegen Wind und Kälte. Wir konnten hier bei unseren Testausfahrten keine Mängel erkennen. Mäßiger Niesel oder leichtem Regen halten die Handschuhe ebenfalls stand. Für lang andauernde nasse Bedingungen ist der Nokken aber nicht ausgelegt. Abschließend sei noch erwähnt, dass die Daumen als Wischfinger eingesetzt werden können. Vermissen tun wir aber Reflektoren, diese sucht man vergebens am 45NRTH Nokken.

Isolation Mittlere Isolation aus Merinowolle und Polyester Winddicht Ja Wasserdicht Nur wasserabweisend Reflektoren Keine Touchscreen kompatibel Ja. Funktion ist ok Maschinenwaschbar Ja, kalte Wäsche Nachhaltigkeit Keine Angabe Produktjahr 2023 Größen XS(6) – XXL(11) Farben Schwarz Preis UVP 79,99 Euro

Für wen und welchen Einsatzzweck ist der 45NRTH Nokken geeignet

Wer einen Wohlfühlhandschuh sucht, sollte sich den 45NRTH Nokken genauer ansehen. Für den sportlichen Traileinsatz kann er auch interessant sein, wenn man bereit ist, einen Kompromiss aus warmen Händen und weniger direktem Griffgefühl einzugehen.



WEB: 45nrth.com