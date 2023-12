E-MTB / Test: Das Flyer Goroc TR:X 8.63 XC dürfte der Vorstellung des perfekten Touren E-MTBs sehr nahe kommen. Komfortabel, wartungsarm, mit kräftigem Motor und wahlweise über 1.200 Wh Akkukapazität. Ein paar Abstriche muss man dann beim Pinion E-MTB dann doch machen.

Kaum ein anderes Produkt der letzten Jahre hat auf dem E-Bike- und E-MTB Markt für so viel Aufsehen gesorgt wie die Pinion MGU. Mittelmotor und Getriebeschaltung in einem? Darauf haben viele Biker gewartet. Flyer verbaut diese innovative Antriebseinheit am neuen Goroc TR:X, einem klar auf den Toureneinsatz optimierten E-MTB – eine echte Seltenheit im Jahr 2023. Wo die Eidgenossen ihr neues Pinion-E-Bike sehen, zeigen schon die verfügbaren Ausstattungsvarianten, die in der Regel mit Schutzblechen und Lichtanlage voll alltagstauglich daherkommen. Lediglich das von uns getestete XC-Modell verzichtet darauf und schlägt einen etwas sportlicheren Kurs ein.

Bis zu 1.235 Wh Akkukapazität

S M L XL Sitzrohr (in mm) 412 441 471 511 Reach (in mm) 430 450 470 490 Stack (in mm) 641 653 662 671 Lenkwinkel (in °) 65 65.5 65.5 65.5 Sitzwinkel (in °) 75.3 75.1 75 74.9 Tretlagerabsenkung (in mm) 35 35 35 35 Kettenstreben (in mm) 470 470 470 470 Radstand (in mm) 1230 1249 1273 1297

Mit seinen 130 mm Federweg ist das Bike dann durchaus auch für leichtere Geländeeinsätze gewappnet, wobei die aufrechte Sitzposition und der Seitenständer klar zeigen, wo sein Schwerpunkt liegt. Ein Akku mit 700 Wh im Unterrohr des Carbon-Hauptrahmens versorgt die kräftige Pinion MGU mit Energie und lässt sich sehr komfortabel seitlich entnehmen. Wer sich eine größere Reichweite wünscht, kann mit dem optionalen Zusatzakku die Gesamtkapazität um 535 Wh auf über 1.200 Wh erweitern.

Durch den Wegfall von Schaltwerk und Kassette am Hinterrad kann sich Flyer auch die klassische Kette sparen und stattdessen einen wartungsarmen Carbonriemen verbauen. Die übrigen Komponenten sind solide: Das trifft auf das Fox-Fahrwerk mit Fox 34 Rhythm an der Front ebenso zu wie auf die 4-Kolben Shimano XT Bremsen und die Laufräder von Mavic. Angesichts des Preises von knapp 9.000 Euro hätten wir uns hier jedoch ein hochwertigeres Gesamtpaket gewünscht, Pinion MGU hin oder her.

Rahmen Flyer Goroc TR:X Federgabel Fox 34 Rhythm Antrieb Pinion MGU Akku 700 Wh Dämpfer Fox Float DPS Laufräder Mavic eCrossride 1 Reifen VR Schwalbe Wicked Will SuperGround SpeedGrip Reifen HR Schwalbe Wicked Will SuperGround SpeedGrip Schaltwerk Pinion MGU Schalthebel Pinion smart.shift Kurbel Pinion Umwerfer Ohne Bremse Shimano XT M8120 Bremsscheiben 203 / 203 mm Sattelstütze Flyer Dropper M214 150 mm (L) Sattel Selle Royal Essenza+ Vorbau Flyer ONE CI Stem Lenker Flyer Alloy

Das Flyer Goroc TR:X in der Praxis

In der heutigen Zeit, in der E-MTBs immer sportlicher werden, hat ein Bike mit klarem Touren-Fokus wie das Goroc TR:X fast schon Exotenstatus. Auf den ersten Metern mit dem Rad muss man sich jedoch fragen, wieso: Durch die aufrechte Sitzposition, das angenehme Fahrwerk und bequeme Kontaktpunkte bietet das Rad sehr hohen Komfort. Dazu trägt auch das exzellente Schaltverhalten der Pinion MGU bei, die bei Bedarf auch enorm kräftig anschiebt – dann jedoch leider mit recht deutlich wahrnehmbarem Motorgeräusch. Kleinere Ausflüge ins Gelände sind immer drin, wobei echte Trails dem Goroc TR:X rasch die Grenzen aufzeigen. Weder die Geometrie noch das Fahrwerk und vor allem die Bereifung haben hierfür die entsprechenden Reserven.