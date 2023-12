Vorstellung: Kalender Best of Mountainbike 2024

Die kalte, nasse Jahreszeit kann bei verschiedenen Persönlichkeiten durchaus für Frust sorgen. Da helfen Erinnerungen an die besten Trails des vergangenen Sommers – oder Bikebilder im Großformat an der Wand. Hier kommt der Kalender Best of Mountainbike 2024 ins Spiel. 12 Hochglanzmotive sorgen nicht nur im Winter für beeindruckende Bikeszenen im Raum deiner Wahl. Das große Format mit 67 x 47 cm lässt die Motive schön zur Geltung kommen. Auch das Papier und der Druck wirken hochwertig. Wir haben den Kalender angeschaut und sind der Meinung: Ein Kauf lohnt sich.

Wer sein persönliches Exemplar ergattern möchte, findet es beim tmms-Verlag. Dort gibt es übrigens auch interessante Bikeguides.

Der Kalender im Web

www.tmms-shop.de