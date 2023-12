Kinetixx Laurin im Test: Die Tochtermarke KinetiXx profitiert von einer 90-jährigen Expertise seiner Dachmarke W+R, die unter anderem Handschuhe für Militär, Polizei und Sicherheitsorganisationen produziert. Seit 2012 werden technisch innovative Handschuhe für den Radsport und andere Outdooor-Aktivitäten angeboten. Mit dem Laurin präsentiert KinetiXx einen Fahrradwinterhandschuh.

Für einen Winterhandschuh trägt der Laurin nicht dick auf. Die leichte Fütterung wurde mit der Gore-Tex Infinium Technologie an der Oberhand kombiniert. Dies garantiert eine Winddichte, Wasserabweisende und atmungsaktive Schutzschicht. Die Innenhand aus Amara Kunstleder, ist mit einer dünnen und weichen Schaumpolsterung, sowie großflächigen Silikonprints versehen. Einen optimalen Übergang zum Jackenärmel garantiert der verlängerte Strickbund-Schafft gepaart mit einem flexibel ausgelegten Klettverschluss. Reflektierende Elemente auf der Oberhand und das weiche Fleece am Wischdaumen, runden den Handschuh ab.

Die Performance stimmt!

Im Praxistest zeigt sich Laurin als zuverlässiger Partner. Der hochwertig verarbeitete Handschuh lässt sich leicht anziehen und mittels Klettriegel festziehen. Im Inneren fühlt er sich gut an, bedingt durch die leichte Isolierung, sind die Nähte jedoch spürbar, stören aber nicht. Dank des sportlichen Schnitt und des flexiblen Material sitzt der Handschuh wie angegossen und gibt dennoch genügend Bewegungsfreiheit.

Auf Tour an kalten Tagen um den Gefrierpunkt, schützt Laurin zuverlässig vor Wind und Kälte. Auch eisiger Wind bei längeren Abfahrten können diesen Schutz nicht durchdringen. Das Griffgefühl am Lenker ist gut. Die Handinnenfläche generiert ausreichend Grip und die leichte Isolation zwischen Hand und Lenker fühlt sich wie Watte an, die sich nur wenig verschiebt. Auch die Bedienung des Bremshebel und Schalthebel funktioniert tadellos. Dadurch eignet sich der Laurin auch für den sportlichen Einsatz auf ruppigen Passagen und wird seinem Anspruch als Sporthandschuh gerecht. Abstriche gibt es bei der Robustheit. Bei unserer Testfahrt wurde das Oberhandmaterial aus Softshell beim Streifen eines Busches leicht beschädigt, was aber die Funktionalität des Handschuhs nicht beeinträchtigte.

Isolation Leichte isolation an Ober- und Innenhandfläche Winddicht Ja Wasserdicht Nur wasserabweisend Reflektoren Ja, 4 reflektierende Elemente Touchscreen kompatibel Nein Maschinenwaschbar Nein Nachhaltigkeit Keine Angabe Produktjahr 2023 Größen 6,5-11 Farben Schwarz und Gelb Preis UVP 59,99 Euro

Für wen und welchen Einsatzzweck ist der Kinetixx Laurin geeignet

Eine gute Balance zwischen Isolationsschicht und Griffgefühl. Das macht den Laurin interessant für sportliche Fahrer im Winter. Doch für den harten Traileinsatz ist er nicht robust genug ausgelegt.

WEB: kinetixx.de