Produktnews: Mit der Logoline legt Mavic eine Kollektion von Lifestyle-Textilien auf, mit der man ebenso die lange Tradition wie die modernen Produkte der Franzosen feiern kann.

Der französische Laufradhersteller gehört mit einer über 130-jährigen Tradition zu den absoluten Urgesteinen der Fahrradbranche. Derzeit ist Mavic wieder stark im Kommen – und wer das genauso sieht und die Produkte aus Annecy schätzt – sei es am MTB, am Rennrad oder am Gravelbike –, kann das nun gut sichtbar verkünden. Mit der Logoline bietet Mavic, das vor gut 15 Jahren bereits mit Radbekleidung und Schuhen auf den Markt kam, nun relaxte Freizeitkleidung an, die wahlweise modern oder klassisch gestylt ist.

Textilien „Made in Europe“

Zum Sortiment gehören T-Shirts, Sweatshirts und Hoodies aus in Europa gefertigtem Baumwollstoff; konfektioniert wird die Kollektion in Portugal. Unterschieden wird in „Heritage“ mit dem klassischen Mavic-Logo, das es seit 100 Jahren gibt, und in „Corporate“ mit modernem Design. Die meisten Artikel werden in mehreren Farben angeboten; die ebenfalls erhältliche Mavic Trucker Cap kommt sogar in gleich acht Varianten.

Trucker Cap und klassische Radmütze

Wer diese Kappe zu modern findet, mag vielleicht die klassische Radmütze in Beige mit Mavic-Logo vorne – ob die aber ebenfalls Teil der Kollektion ist, war leider noch nicht in Erfahrung zu bringen.

Preise: T-Shirt ab 25 €, Sweatshirt ab 49 €, Hoodie 79 €, Trucker Cap 25 €

www.mavic.com