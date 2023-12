Radsport: Die ehemalige Profi-Radsportlerin Melissa Dennis ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag verstorben. Wie einige australische Medien berichten, wurde ihr Ehemann Rohan Dennis von der Polizei verhaftet. Er soll wegen gefährlichen Fahrens für den Tod seiner Frau verantwortlich sein.

Shocked by the news of #MelissaHoskins‚ death, we send our thoughts to those who love her, starting with her children, and were lucky enough to ride with her during an all too short life

We will miss you Melissa #RIP #Hoskins #Dennis #RestInPeace #CpaWomen

@uci_wwt pic.twitter.com/z43RAuSHw0

Werbung Pivot Shuttle AM

— CPA Women (@women_cpa) December 31, 2023