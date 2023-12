Test / E-MTB: Wer auf der Suche nach einer möglichst hochwertigen Ausstattung zu einem vergleichsweise niedrigen Preis ist, der kommt um Direktversender Radon kaum umher. Die Bikes des Herstellers aus Bonn jedoch nur auf ihr gutes Preis-/Leistungsverhältnis zu reduzieren, würde ihnen nicht gerecht werden – das zeigt auch das Render 10.0 HD 750.

Mit seinen 160 bzw. 140 mm Federweg, Hauptrahmen aus Carbon und Bosch Smart System samt CX Motor und 750 Wh Akku bietet das E-MTB ein starkes Gesamtpaket. Auch wenn der Rahmen so schon seit einigen Jahren auf dem Markt ist, muss er sich keineswegs vor jüngeren Mitbewerbern verstecken. Seine Geometrie ist eher etwas konservativ, was jedoch für ein durchaus intuitives Handling sorgen dürfte.

Sitzrohr (in mm) 425 455 490 Reach (in mm) 445 465 484 Stack (in mm) 622 631 650 Lenkwinkel (in °) 65.1 65.1 65.1 Sitzwinkel (in °) 75.1 75.1 75.1 Steuerrohr (in mm) 110 120 140 BB Drop (in mm) 24.7 24.7 24.7 Kettenstreben (in mm) 459 459 459 Radstand (in mm) 1230 1254 1281

Premium-Ausstattung zum Mittelklasse-Preis

Punkten kann das Render 10.0 HD definitiv bei der Ausstattung. Hier wird für rund 7.500 Euro ein Komponentenpaket geschnürt, wofür andernorts häufig fünfstellige Preise aufgerufen werden. Egal ob Fox Factory Fahrwerk samt Grip2 Dämpfung in der Gabel, elektronische Sram X01 AXS Schaltgruppe, Magura MT7 Bremsen oder Newmen Laufräder: Fast durchweg hat das Produktmanagement hier in das höchste Regal gegriffen. Chapeau!

Rahmen Radon Render Carbon Federgabel Fox 36 Factory Grip2 Antrieb Bosch Performance Line CX Akku 750 Wh Dämpfer Fox Float X Factory Laufräder Newmen Evolution SL 30 Reifen VR Maxxis Assegai MaxxTerra Exo+ Reifen HR Maxxis Minion DHR II MaxxTerra EXO+ Schaltwerk Sram X01 Eagle AXS Schalthebel Sram AXS Controller Kurbel e*thirteen e*spec Plus Umwerfer Bremse Magura MT7 Bremsscheiben 220 / 203 mm Sattelstütze Fox Transfer Factory 150 mm (L) Sattel SDG Bel Air V3 Max Vorbau Race Face Turbine R Lenker Race Face Turbine R

Radon Render 10.0: Überraschend starke Trail-Performance

Trotz seiner eher zahmen Geometrie entpuppt sich das stark ausgestattete Radon auf dem Trail als echtes Multitalent. Auch auf anspruchsvollem Terrain bietet es ein intuitives Handling und vermittelt viel Sicherheit. Zieht man das Tempo an, kommt am ehesten noch der Hinterbau mit seinen 140 mm an seine Grenzen, der auch gerne mehr Feedback bieten dürfte. Trotzdem waren wir von der starken Trail-Performance des rund 25 kg schweren Bikes positiv überrascht.

Nicht weniger überzeugend schlägt sich das Render, wenn seine Reifen auf festem Untergrund rollen: Der Komfort ist hoch, die Sitzposition im Großen und Ganzen gelungen. Lediglich bei steilen Uphills sitzt man etwas zu hecklastig und muss sein Gewicht aktiv in Richtung Front bringen, um das Vorderrad unter Kontrolle zu halten.

Auffällig war die hohe Lautstärke des Bosch CX in unserem Testrad. Eventuell dient der großvolumige Rahmen hier als Resonanzkörper und verstärkt das ohnehin nicht unerhebliche Unterstützungsgeräusch des ansonsten überzeugenden Motors.