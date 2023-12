Radsport: Es war DIE Meldung des Radsport-Winters. Cian Uijtdebroeks wechselt zu Jumbo – Visma bzw. Visma | Lease a Bike. Doch nun hat Bora – hansgrohe den Abgang des Supertalents dementiert.

Am gestrigen Samstag überschlugen sich die Ereignisse auf dem Transfermarkt des Straßenradsports. Supertalent Cian Uijtdebroeks – so vermeldete die Mannschaft Jumbo | Lease a Bike – wird in der kommenden Saison für die niederländische Equipe an den Start gehen. Damit gelang den Schwarz-Gelben DER Supercoup des Radsport-Winters. Doch nur wenige Stunden später dementiert Bora – hansgrohe diesen Wechsel. Mit einem Statement auf Twitter stellt der Raublinger Rennstall klar, dass der Belgier einen gültigen Vertrag bei Bora – hansgrohe besitzt und auch 2024 für die deutsche Mannschaft fahren wird. Bislang hat Jumbo | Lease a Bike auf diese Meldung nicht wieder reagiert. Wir dürfen also gespannt sein, wie die Wechsel-Posse um Cian Uijtdebroeks weitergehen wird.

Merijn Zeeman, Sportdirektor von Visma | Lease a Bike:

„Cian passt einfach perfekt in unser Team. Wir sind sehr glücklich, dass er sich für uns entschieden hat.“

Statement concerning today’s news from Jumbo – Visma regarding our rider Cian Uijtdebroeks

Cian is and will remain a member of BORA – hansgrohe, also in the coming 2024 season. He is contractually bound with us until 31 December 2024.

