Radsport: Cian Uijtdebroeks gilt als eines der größten Talente im Radsport. Jetzt hat er einen neuen Vertrag unterschrieben. Der Belgier wird kommende Saison nicht für Bora – hansgrohe starten, sondern für Jumbo – Visma.

Uijtdebroeks verlässt Bora – hansgrohe

Eigentlich sind Mitte Dezember die Transfers im Radsport bereits getätigt worden – eigentlich. Am heutigen Samstag hat uns die Nachricht erreicht, dass Cian Uijtdebroeks zur neuen Saison von Bora – hansgrohe zu Jumbo – Visma wechseln wird. Dies hat der niederländische Rennstall, der im kommenden Jahr unter dem Namen Visma | Lease a Bike antreten wird, unter anderem auf Twitter bekanntgegeben.

Visma | Lease a Bike sichert sich die Zukunft

Spätestens bei der Vuelta a Espana in diesem Jahr hat Cian Uijtdebroeks bewiesen, dass er zurecht als eines der größten Talente im Straßenradsport gilt. Der belgier wurde Gesamtachter. Im Jahr zuvor gewann der jetzt 20-Jährige die Tour de l’Avenir, die als Tour de France der Jugend gilt. Nun muss er sich bei seinem neuen Team Visma | Lease a Bike mit den ganz Großen messen. Als Teamkollege von Tour-Sieger Jonas Vingegaard dürfte er in Frankreich als Edelhelfer eingesetzt werden. Gleichzeitig darf er sich aber Hoffnungen machen, bei einer anderen Grand Tour als Kapitän eingesetzt zu werden. Der Weg in dieser Hinsicht ist für ihn bei den Schwarz-Gelben frei, da Primoz Roglic vor wenigen Wochen seinen Wechsel zu Bora – hansgrohe bekanntgegeben hat. Ob die beiden Wechsel in Verbindung stehen und welche Summe sich das niederländische Team diesen Wechsel hat kosten lassen, ist noch unklar.