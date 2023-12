Radsport: Aus dem Team Ag2r – Citroën wird zur kommenden Saison die Mannschaft Decathlon AG2R La Mondiale. Vom Namen abgesehen wird sich auch im Kader einiges ändern – wir vermuten: zum Guten.

Felix Gall rettet die Bilanz von Ag2r – Citroën

Mit nur elf Saisonsiegen im Jahr 2023 zählt die Bilanz der Mannschaft Ag2r – Citroën zu den schlechtesten in der WorldTour. Auf höchster Ebene rettete Felix Gall sein Team. Der Österreicher gewann eine Etappe bei der Tour de France und ein Teilstück der Tour de Suisse. Das waren neben dem Etappensieg von Aurelien Paret-Peintre beim Giro d’Italia die einzigen Siege bei WorldTour-Rennen. Während Ben O’Connor seine gute Entwicklung aus dem Vorjahr zwar bestätigen, aber nicht fortsetzen konnte, erwies sich Felix Gall als echter Trumpf. Mit fünf weiteren Podiumsplätzen und Rang acht im Gesamtklassement der Tour de France gehört er zweifelsohne zu den Aufsteigern der Saison. Erwähnenswert sind auch die Erfolge von Dorian Godon beim Pfeil von Brabant und von Nans Peters bei der Trofeo Laigueglia. Nicolas Prodhomme fuhr bei der Tour de l’Ain auf Rang drei und Geoffrey Bouchard bei der Tour of Oman. Achtbare Resultate, aber insgesamt kann die Teamleitung mit der Saisonleistung nicht zufrieden sein.

2024: Starke Neuzugänge stimmen positiv

Im kommenden Jahr wird Ag2r – Citroën unter dem Namen Decathlon AG2R La Mondiale an den Start gehen. Neben der Namensänderung hat sich die Sportliche Leitung auch an einem kleinen Umbruch versucht. Greg van Avermaet beendet ebenso seine Karriere wie Mikael Cherel und Michael Schär. Die Abgänge dieser drei Profis schmerzen sehr, da sie viel Erfahrung ins Team gebracht haben. Für Erfolge konnte dieses Trio aber längst nicht mehr sorgen. Auch die weiteren Abgänge – Marc Sarreau, Clement Venturini, Lawrence Naesen, Alex Baudin und Antoine Raugel – sind bei genauerer Betrachtung der Resultate absolut zu verschmerzen. Auf der Seite der Neuzugänge aber erkennen wir einige Hochkaräter, was den Schluss zu lässt, dass sich Decathlon AG2R La Mondiale insgesamt stark verbessern wird. In Person von Sam Bennett gewinnt man einen absoluten Top-Sprinter, der es bei guter Form mit den schnellsten Männern der Welt aufnehmen kann. Der erfahrene Dries de Bondt und Youngster Gianluca Pollefliet könnten den Iren bei der Mission Etappensieg unterstützen. Pollefliet gilt als großes Sprintertalent. Im Schatten von Bennett wird er sich weiter entwickeln können. Komplettiert wird die Liste der Neuzugänge von Sander de Pestel aus Belgien und den beiden Franzosen Bruno Armirail und Victor Lafay. Gerade die beiden zuletzt genannten Profis werden den Kader von Decathlon AG2R La Mondiale nachhaltig verstärken. Sie gelten als starke Allrounder, die jede Ausreißergruppe signifikant gefährlicher machen.