Radsport: Es wird ungewohnt sein, das Team Groupama – FDJ ohne Arnaud Démare und Thibaut Pinot zu sehen. Die beiden Franzosen sind nicht mehr in Blau unterwegs. Nun muss es der Nachwuchs richten. Davon findet man im Kader der französischen Equipe zum Glück viel Qualität.

Groupama – FDJ jubelt fast nur in Frankreich

Ein Rennen in Portugal, eines in der Schweiz und eines in Belgien – das ist die Siegesausbeute der Mannschaft Groupama – FDJ im Ausland. Weitere 16 Rennen konnten gewonnen werden, aber alle auf heimischem Untergrund. Darunter fällt aber nur ein einziger WorldTour-Erfolg. Valentin Madouas gewann die Bretagne Classic. Insgesamt kommt Groupama – FDJ tatsächlich nur auf zwei Siege auf WorldTour-Ebene. Stefan Küng gewann noch das Einzelzeitfahren bei der Tour de Suisse – das wars. Für eine eigentlich so starke Mannschaft ist das sicherlich keine gute Ausbeute, auch wenn man dafür in der ProTour auf heimischen Boden besonders erfolgreich war. So durfte sich unter anderem Paul Penhoet über den Sieg bei der Tour du Finistere freuen. Romain Gregoire gewann die 4 Tage von Dünkirchen und die Tour du Limousin. Michael Storer triumphierte bei der Tour de l’Ain und Arnaud Démare fuhr bei der Brussels Cycling Classic auf Rang eins. Zu den Enttäuschungen des Jahres zählt David Gaudu. Auf ihn haben sie alles bei der Tour de France ausgerichtet. Am Ende fährt er im GC nur auf Platz neun.

2024: Die eigene Jugend muss jetzt Ergebnisse liefern

Das Tischtuch zwischen Mannschaft und Sprinter war zerschnitten, als man ihn nicht für die Tour de France nominiert hat. Arnaud Démare zog daraus seine Konsequenzen. Er wechselte noch während der laufenden Saison zum nationalen Konkurrenten Arkéa – Samsic. Da Thibaut Pinot seine Karriere beendet, fehlen Groupama – FDJ in der kommenden Saison zwei Aushängeschilder. David Gaudu muss zurück zu alter Stärke finden und auch die eigene Jugend muss jetzt für Ergebnisse sorgen. Zu Beginn des Jahres zog die Sportliche Leitung sieben Fahrer hoch – allesamt unfassbar talentiert. 2024 wird es mit Eddy Le Huitouze nur einer sein. Neben ihm hat man daher sechs weitere Fahrer von anderen Teams verpflichtet. Der erfahrene Franzose Marc Sarreau dürfte als Sprint-Anfahrer eingesetzt werden. Landsmann Clément Russo und der Brite Matthew Walls dürften ebenso für die Sprint-Vorbereitung geholt worden sein. Cyril Barthe und Rémy Rochas fühlen sich hingegen eher wohl, wenn das Terrain etwas anspruchsvoller ist. Norwegens Sven Erik Bystrøm gilt als Allrounder. Damit stellen wir fest, dass sich Groupama – FDJ in dieser Transferperiode viel Erfahrung ins Team geholt hat. Gemeinsam mit den jungen Wilden sollen sie eine neue Ära prägen.