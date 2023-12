Roeckl Rapallo Winterhandschuh im Test: Die Münchner Traditionsmarke Roeckl, der auch Kaiserin Sisi und der Märchenkönig Ludwig II ihre Hände anvertrauten, präsentiert mit dem Rapallo einen neuen Winterhandschuh, der gezielt für den Mountainbike Sport gedacht ist.

Griffige Innenhandmaterialien und Silikonisierungen sollen höchste Präzision bei der Bedienung von Schaltung und Bremsen, sowie zuverlässigen Halt am Lenker bieten. Mit seiner knalligen Farbe und großen Reflektoren ist er am Outfit unübersehbar.

Aber wie ist der Handschuh aufgebaut? Die Oberhand besteht aus einem elastischen und teils reflektierendem Polyestergewebe, unter dem die hauseigene wasserdichte ROECK TEX Membran gelegt ist. Darunter befindet sich eine mittlere Isolationsschicht aus feuchtigkeitsregulierendem Easy-Dry Futter. Die Innenhand besteht ebenfalls aus einer Easy-Dry Isolationsschicht und einem wasserabweisenden DURASENSE Kunstleder, das mit gelben Silikonprints versehen ist.

Hochwertiger Schutz und Komfort mit abstrichen

Der Rapallo ist ein erstklassig verarbeiteter Handschuh, der leicht und weich ist. Abgesehen vom Klettriegel, hier ist der Nylonstreifen mit den Widerhäkchen recht steifgehalten. Wird der Verschluss nicht exakt übereinandergelegt, droht Reibung und Verschleiß in den Jackenärmel, besonders bei Hardshell Jacken. Darauf solltet ihr achten. Angezogen gefällt der Rapallo sofort, mit seiner sportlich anliegenden Passform, die eine sehr gute Bewegungsfreiheit bietet, vermittelt er ein gutes Gefühl.

Auf dem Rad wird jedoch schnell das gute Gefühl getrübt. Die Isolierung der Innenhand wirkt wie eine Gleitschicht zwischen Lenker und Hand. Da helfen auch nicht die großzügig ausgelegten Silikonprints. Für den harten Traileinsatz ist das fast schon ein No-Go! Am Schalt- und Bremshebel stört sie weniger. Dafür erfüllt die Isolierung samt Membran aber ihren eigentlichen Zweck, sie schützt zuverlässig vor Kälte und Regen. Die Hand bleibt auch bei Minusgraden bis in die Fingerspitzen warm. Jedoch droht, bedingt durch den kurz gehaltenen Schaft eine Kältebrücke, wenn der Jackenärmel nicht ausreichend über den Handschuh ragt. Abhilfe kann hier ein Baselayer mit Daumenschlaufe schaffen. Als Wischfinger ist beim Rapallo der Zeigefinger vorgesehen, dieser erledigt genauso gut seinen Job wie ein Wischfinger am Daumen.

Isolation Ober- und Innenhandfläche Winddicht Ja Wasserdicht Ja Reflektoren Ja, große Reflektoren Touchscreen kompatibel Ja. Funktion ist für einen Handschuh mit normaler Isolation befriedigend Maschinenwaschbar Ja bei 30°C Nachhaltigkeit Keine Verwendung von PFCs Produktjahr 2023 Größen 6,5 - 11 Farben Schwarz/Grau

Schwarz/Gelb/Grau Preis UVP 59,99 Euro

Für wen und welchen Einsatzzweck ist der Roeckl Rapallo geeignet

Der Roeckl Rapallo wird als Mountainbike Handschuh beworben. Er ist, bedingt durch die Innenhandisolation, aber eher für entspannte Trailrides zu gebrauchen. Vielmehr eignet sich der Rapallo durch seine auffällige Farbe und großen Reflektoren für den Straßenverkehr.

